Avec moins de deux heures de préavis, la chanteuse américaine Lizzo a annoncé jeudi qu’elle devait reporter son concert au Centre Bell le soir même, en raison de problèmes de santé. Des admirateurs de l’artiste, rencontré par La Presse au moment où ils apprenaient la nouvelle, sont partagés entre la déception et la frustration.

Devant le Centre Bell, jeudi soir, les mines sont basses. Des petites filles sont en larmes. Des admirateurs de Lizzo échangent des regards incrédules, leur billet à la main, sans trop savoir quoi faire. D’autres sont carrément frustrés et le laissent savoir. Des gardiens de sécurité leur annoncent tous, à leur arrivée à l’entrée de l’aréna, que le concert de la chanteuse vient d’être reporté, à une date ultérieure encore inconnue.

L’annonce a été faite par l’artiste vers 18 h 30. Un courriel a été envoyé aux détenteurs de billets « dans les vingt minutes suivantes », selon evenko. « Sur ordre du médecin, Lizzo sera dans l’impossibilité de présenter son spectacle ce soir. Une nouvelle date de spectacle sera annoncée sous peu », a indiqué le promoteur montréalais aux alentours de 19 h jeudi, soit l’heure à laquelle les portes du Centre Bell devaient ouvrir. Le concert devait débuter à 20 h, avec une performance de la rappeuse Latto en première partie.

« Je comprends que des artistes doivent annuler, mais je ne comprends pas que ce soit fait quand tout le monde est en chemin pour s’en venir. Ce n’est pas tout le monde qui habite au centre-ville de Montréal. Les gens ont dépensé, payé le parking, payé des hôtels. On ne savait pas [que le spectacle était reporté]. On a reçu le courriel, mais je viens de le voir et, de toute façon, on était déjà parties depuis longtemps », nous explique Christine, venue de Mascouche, rencontrée juste après avoir appris la nouvelle.

À ses côtés, Nathalie explique que le courriel était de toute façon tombé dans ses indésirables. Entre les deux femmes, Alexis, 10 ans, et Zoé, 9 ans, ont le regard triste. La plus jeune se met alors à pleurer.

« On vient juste de louer un hôtel juste à côté pour ne pas avoir à payer le stationnement et pour que les filles ne manquent pas de sommeil », poursuit Christine, en consolant la petite.

C’était pour nos fêtes. On va se faire rembourser. Nous, ça ne nous tente plus. Christine

D’autres personnes interviewées par La Presse partagent ce sentiment de déception mêlé à de la frustration. « C’est ordinaire, nous dit Mélanie, arrivée de Québec pour assister au concert, entourée de son groupe d’amis. Je ne vais pas revenir, je vais donner mes billets. »

evenko demande aux admirateurs « de conserver leurs billets qui seront valides pour la nouvelle date de spectacle », mais certaines personnes pensent déjà à revendre ou à se faire rembourser leurs places. « On va voir si on peut les revendre. On est très déçus et tristes de cette expérience », dit Addie. Le jeune homme et son amie viennent de Toronto. Ils ont passé cinq heures dans le train jeudi expressément pour assister au concert de Lizzo et doivent repartir le lendemain matin. « Avec toute la logistique que ça implique et l’argent que ça coûte pour venir ici, on ne reviendra pas, ajoute-t-il. On avait planifié ça depuis des mois, on ne sait même pas ce qu’on va faire du reste de notre soirée. Montréal est une très belle ville, mais on était venus pour Melissa [le vrai prénom de Lizzo]. »

Une Lizzo trop malade pour performer

« C’est la deuxième fois de toute ma carrière que je dois annuler une performance en raison d’un problème de santé. Je vais me reprendre, je vous le promets, Montréal. Je suis désolée », a dit Lizzo, couchée sous une couverture, un masque sur le visage, l’air affaibli, dans une vidéo d’une minute qu’elle a partagée en soirée sur son compte Instagram, à quelques heures du moment où on l’attendait sur la scène du Centre Bell.

Malade depuis la veille, elle s’est réveillée avec des symptômes encore plus sévères, et se voit forcée de se reposer, a-t-elle indiqué.

La populaire interprète d’About Damn Time devait monter sur la scène du Centre Bell dans le cadre de sa tournée Special, qui l’a menée dans de nombreuses villes d’Amérique du Nord et d’Europe ces derniers mois.

« Salut Montréal. J’avais un mal de tête hier, je suis allée me coucher. Mais je me suis réveillée ce matin et c’était pire, j’avais des frissons et ma tête me fait mal », explique également Lizzo dans sa vidéo Instagram, le souffle court.

« Si c’est juste un rhume, normalement, je me lave, je mange et ça s’améliore. Mais ça a empiré. Je pense que c’est la grippe. Je dois prendre la triste décision d’annuler [le concert] aujourd’hui. Je veux trouver une date pour reporter. Mais je ne peux pas performer ce soir. »

C’est une déception qui s’ajoute à celle déjà vécue par les admirateurs de la chanteuse en 2020, lorsque le festival Osheaga, où elle figurait en tête d’affiche, avait été annulé en raison de la pandémie.

En réponse à sa vidéo de jeudi, de nombreuses personnes, dont des fans montréalais, lui ont souhaité de prendre du mieux rapidement. À l’entrée du Centre Bell, Jillian et Leah disent aussi être compatissantes, cinq minutes après avoir appris qu’il n’y aurait pas de spectacle. « C’est dommage, mais on a vu son Instagram et elle a l’air tellement malade… Qu’est-ce qu’elle peut-faire ? Être malade sur scène ? », lance Jillian, qui allait assister à son premier concert au Centre Bell.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Leah et Jillian

Cette dernière, originaire des États-Unis, quitte Montréal prochainement et sait qu’elle ne pourra pas revenir pour assister au concert lorsqu’une nouvelle date sera annoncée.

Elle avait acheté les billets pour mon anniversaire. C’était notre dernière grosse sortie ensemble avant qu’elle parte. Les billets viennent d’un site de revente, donc on ne sait pas ce qu’on va en faire. Leah

Résidente d’Ottawa, Melissa est à Montréal avec ses amies Marie-France, Kimberly et Stephanie pour voir Lizzo, mais décide de ne pas laisser la mauvaise nouvelle gâcher sa soirée. « On va passer un bon moment avec des amies qu’on n’a pas vues depuis longtemps… and it’s about damn time », lance-t-elle en riant, en référence à la chanson de Lizzo. « C’est correct, on va essayer de venir pour le prochain concert, même si c’est difficile parce qu’on a toutes des enfants. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Kimberly, Melissa, Stéphanie et Marie-France

La Montréalaise Laila Chaudhry, dont c’était l’anniversaire jeudi, est une autre des admiratrices de Lizzo qui prend la nouvelle avec un sourire, malgré la déception. Entourée de ses amis, elle affirme que le groupe se lancera sûrement dans une tournée des bars pour rattraper la soirée. « Ça aurait été bien de la voir, mais tant pis. Selon la nouvelle date, on aimerait revenir. »