La spécialiste de roue Cyr Clea Perion, en compagnie du conteur Cédric Landry, dans un extrait du spectacle Entre ciel et mer

Une balado, une collaboration avec le Planétarium, des projets d’évènements immersifs, un centre de recherche aux Îles-de-la-Madeleine, et oui, un spectacle de tournée, le premier en trois ans, et une collaboration avec Montréal Complètement cirque à l’été. Mais la suite des activités d’Éloize se fera sous le signe de la diversification.

Plus question de miser uniquement sur les spectacles de création, qu’il s’agisse d’évènements d’entreprise ou de spectacles de tournée, nous dit le directeur général et artistique d’Éloize, Jeannot Painchaud.

Le cofondateur de la compagnie, qui célèbre cette année ses 30 ans au gouvernail d’Éloize, avait déjà commencé à diversifier ses activités pendant la pandémie, notamment avec la présentation de l’expo immersive Sous les glaces avec Mario Cyr (en 2021).

Le dévoilement des activités de cette année-anniversaire ne fait que confirmer ce virage.

Le spectacle Entre ciel et mer, créé à l’été 2022 aux Îles-de-la-Madeleine, sera l’unique spectacle de tournée d’Éloize (pour le moment). Il sera de nouveau présenté là-bas du 12 juillet au 13 août prochain dans la nouvelle salle de spectacle (La Seine) acquise par Éloize – l’ancienne église d’Havre-Aubert – avant de prendre la route.

Il sera notamment présenté au Capitole de Québec du 4 au 7 octobre et à la Place des Arts de Montréal du 16 au 18 novembre. Un extrait avec le conteur madelinot Cédric Landry et la spécialiste de roue Cyr Clea Perion a été présenté aux médias mercredi.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Jeannot Painchaud, directeur général et artistique du Cirque Éloize

Au cours des prochaines années, Éloize pourrait présenter « un ou deux spectacles de tournée de plus, mais pas plus ». Par contre, il y aura des créations « pour des destinations précises » et aussi des « collaborations », a détaillé Jeannot Painchaud.

Il reste que pour l’essentiel, Éloize a l’intention de consacrer ses énergies à créer des évènements immersifs dans ses studios de la gare Dalhousie, dans le Vieux-Montréal, et de participer à de grands évènements (ici ou à l’étranger), qu’il s’agisse de cérémonies sportives (comme au Koweït), de parcs à thèmes, de villes destinations ou d’expositions.

Une collaboration avec le Planétarium

Éloize a annoncé sa collaboration avec le Planétarium pour la création d’une exposition intitulée Rouge 2100, « une aventure sensorielle et poétique sur la planète Mars ». Il sera également question de la contribution des femmes à la science. L’ingénieure en aérospatiale Farah Alibay est l’une des consultantes du projet.

Une série balado centrée sur la gare Dalhousie – construite en 1886 – fait également partie des nouveautés annoncées par Éloize. Bon voyage, une balado de fiction, a été conçue par l’historien Martin Landry et écrite par le dramaturge Michel Marc Bouchard. La série de 4 épisodes de 20 minutes sera diffusée par OHdio (Radio-Canada) à partir du 17 mai.

La Seine, cette nouvelle salle de spectacle des Îles-de-la-Madeleine, subira d’importantes rénovations, de manière à accueillir 450 personnes, et sera intégrée, avec l’ancienne école voisine (également acquise par Éloize), en un projet d’espace culturel et touristique baptisé Au Pied des Demoiselles.

Cet espace servira de centre de recherche et de création à des artistes l’hiver, mais pourra également accueillir des touristes durant l’été. Un restaurant et une salle communautaire y seront notamment aménagés. Mario Cyr y présentera des conférences en juillet et en août où il parlera de ses voyages en Arctique.

Enfin, Éloize compte collaborer à un spectacle de création présenté au festival Montréal Complètement cirque à l’été. Les détails seront dévoilés au mois de mai.

Quant au spectacle cabaret Céleste, en résidence à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth pendant la pandémie, son parcours s’est terminé au mois d’août dernier après sept mois, mais des discussions avec Le Reine Elizabeth sont en cours pour explorer d’autres avenues de collaboration. C’est également, selon la direction d’Éloize, une excellente « carte de visite » pour les projets de la compagnie.