C’est la reine Angélique Kidjo qui donnera le coup d’envoi du 37e Festival international Nuits d’Afrique, avec un spectacle présenté au MTelus le 12 juillet.

En 40 ans, la chanteuse franco-béninoise est devenue une véritable icône de la musique africaine et de la chanson internationale. Elle a récolté cinq prix Grammy en carrière et multiplié les collaborations, les plus récentes étant un duo avec le populaire chanteur nigérian Burna Boy, et un autre avec le Français Christophe Maé.

Angélique Kidjo a récemment reçu le prestigieux prix international Polar Music, remis chaque année par la Stig Anderson Music Award Foundation, fondée en 1989 par l’ancien manager d’ABBA, et qui récompense des artistes ayant contribué favorablement à la musique.