Besoin d’idées pour agrémenter votre week-end pascal ? Voici quelques bons plans.

La Presse

Dernière chance pour voir Art souterrain

Dernier week-end pour attraper le festival Art souterrain ! L’évènement réunit jusqu’au 9 avril près d’une trentaine d’artistes locaux et internationaux qui exposent dans des espaces publics au centre-ville : Place Ville Marie, le Centre de commerce mondial, le Palais des congrès, l’édifice Jacques-Parizeau et la Place de la cité internationale… « Né dans la foulée de Nuit blanche, grâce à l’impulsion de Frédéric Loury et à l’aide initiale de Michel Labrecque, Art souterrain est, encore cette année, plus qu’un déploiement d’art. C’est une façon d’animer et de transformer artistiquement le réseau souterrain de la métropole », a écrit notre journaliste Éric Clément. Luc Boulanger, La Presse Consultez le site du festival

Festival cinéma du monde de Sherbrooke

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Édith Cochrane

La 10e édition du Festival cinéma du monde de Sherbrooke s’ouvrira le 6 avril à La Maison du Cinéma (63, rue King Ouest), avec la projection en grande première du film Des hommes, la nuit, d’Anh Minh Truong, mettant en vedette Pierre Verville, Jean-Moïse Martin et Édith Cochrane, entre autres interprètes. Le Festival cinéma du monde se poursuivra ensuite jusqu’au 13 avril, avec la présentation de 90 films issus de 40 pays, dans 5 lieux à travers la ville. Les organisateurs proposent aussi des conférences, tables rondes et évènements spéciaux. Luc Boulanger, La Presse Consultez le site du festival

Au-delà du papier en salle

AFFICHE DU FILM FOURNIE PAR L’ONF Au-delà du papier d’Oana Suteu Khintirian, produit par l’ONF

Présenté en mars au Festival international du film sur l’art (FIFA), le long métrage documentaire Au-delà du papier d’Oana Suteu Khintirian, produit par l’ONF, pourra être vu en salle dès le 7 avril, à la Cinémathèque québécoise, à Montréal, et au cinéma Le Clap Place Sainte-Foy, à Québec. Dans ce film graphique, la réalisatrice entreprend un périple à travers la planète pour mieux comprendre les possibilités infinies ainsi que les écueils du virage numérique ; notamment avec la question de préserver notre patrimoine et notre mémoire collective. Entre son histoire personnelle et le phénomène mondial du virage numérique, la cinéaste se penche sur cette transition de manière lucide et poétique. À Montréal, les projections des 7, 9 et 10 avril à la Cinémathèque québécoise seront suivies d’une séance de questions et réponses avec la cinéaste. Luc Boulanger, La Presse Consultez le site de la Cinémathèque québécoise

King Dave au Centaur

PHOTO DANNY TAILLON, FOURNIE PAR LE CENTAUR Patrick Emmanuel Abellard dans King Dave

La pièce King Dave est présentée au Théâtre Centaur dans la langue de Shakespeare. L’œuvre écrite par l’acteur Alexandre Goyette puis adaptée à la culture québéco-haïtienne met en vedette le comédien Patrick Emmanuel Abellard, qui signe également la traduction. La pièce est présentée jusqu’au 16 avril. Consultez le site du Théâtre Centaur

Pourquoi t’es dans la lune ?

« Tu es dans la lune ? Pourquoi ne pas y rester ? » Du 4 avril au 18 juin, Moment Factory transforme la Place Bonaventure en microcosme d’onirisme grâce à sa nouvelle expérience d’art immersif baptisée Miroir Miroir (qui ne s’adresse pas, précisons-le, qu’aux pervers narcissiques). Ce passeport vers « un monde chromatique et sonore inspiré par la créativité et la conscience » conjugue la scénographie, la lumière, les mots, la musique et l’interactivité en cinq installations comme autant d’odes à la mémoire, à l’imagination et aux rêves. En franchissant une des trois portes se dressant devant lui, le visiteur s’engagera dans une ensorcelante déambulation au cœur du monde des songes éveillés. Ne lui restera plus qu’à prendre garde à ne pas saler son café. Dominic Tardif, La Presse Consultez le site de l'expérience Miroir Miroir

Pâques à l'Exporail

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE L'Exporail offre des activités pour le week-end de Pâques

L'Exporail, situé à Saint-Constant, sur la Rive-Sud de Montréal, propose une panoplie d'activités pour les enfants lors du week-end de Pâques. Au menu : chasse aux lapins et poussins, ainsi qu'un atelier de décoration de biscuits, en plus de la programmation habituelle du musée. Ceux et celles qui souhaiteront profiter du beau temps pourront faire une balade sur le chemin de fer miniature. Maryse Tessier, La Presse Consultez le site de l'Exporail

Au cinéma : Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves et Le coyote

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Les trois premiers essais de Donjons et Dragons nous ont laissés de glace. Qu’en est-il de la nouvelle mouture, mettant en vedette Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant et Regé-Jean Page ? « On partait de loin, mais à ce jour, c’est celle qui nous a offert le plus d’éclats de rire et de péripéties, comme dans une partie sur table entre bons amis », nous explique le journaliste Sylvain Sarrazin dans sa critique publiée le 31 mars. Lisez la critique de Sylvain Sarrazin Consultez l’horaire cinéma

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos