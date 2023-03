Un portrait sensible et poétique

Chef cuisinier de formation, Camilo est un quinquagénaire qui travaille pour une entreprise d’entretien ménager. Un ancien collègue l’invite à travailler dans son resto à La Malbaie. Il est prêt pour ce nouveau défi lorsqu’il reçoit la visite de sa fille toxicomane, qui lui apprend qu’il est grand-père. L’arrivée de ce petit-fils aura des répercussions qu’il ne soupçonnait pas.

Le deuxième long métrage de la cinéaste québécoise Katherine Jerkovic (Les routes en février), Le coyote, raconte l’histoire de Camilo (Jorge Martinez Colorado), un Montréalais dans la cinquantaine d’origine mexicaine qui souhaite retrouver du travail comme chef après avoir dû fermer son restaurant, Le coyote, une décennie plus tôt.

Camilo, célibataire solitaire, fait de l’entretien ménager la nuit et envoie des CV le jour, qui restent le plus souvent sans réponse. On devine peu à peu les raisons de ses déboires lorsque sa fille toxicomane, Tania (Eva Avila), avec qui il a rompu les liens, lui présente son petit-fils, dont il ignorait l’existence. Tania aimerait le lui confier pendant qu’elle entreprend une nouvelle cure de désintoxication. Or, Camilo reçoit au même moment une proposition intéressante d’un restaurateur qu’il connaît à La Malbaie.

Réflexion sur la vie, avec tous ses imprévus, ses entraves, et les choix qui ouvrent sur de nouvelles trajectoires, Le coyote est le portrait sensible, poétique et poignant de personnages et de réalités que l’on voit encore trop peu dans notre cinéma.

La réalisation sobre et naturaliste de Katherine Jerkovic, qui privilégie le plan séquence, est sans artifices ni effets de style, cohérente avec son récit et le milieu qu’il dépeint. Son scénario, sans esbroufe, est fait de silences, d’ellipses et de non-dits.

Jorge Martinez Colorado, révélé dans la série Le temps des framboises, de Philippe Falardeau, incarne avec justesse le personnage de Camilo, immigrant déchiré entre son avenir professionnel et ses nouvelles responsabilités de grand-père. Le comédien a obtenu le prix de la meilleure interprétation masculine au plus récent Festival du film de Whistler, où Le coyote a remporté le prix du meilleur film canadien.

En salle