Piknic Électronik fêtera ses 20 ans cet été, et reviendra encore cette année égayer nos dimanches ensoleillés.

La programmation de l’évènement, qui sera de retour au parc Jean-Drapeau jusqu’au 1er octobre, a été dévoilée ce mardi.

L’organisation réserve de nombreuses surprises pour cette édition anniversaire, qui sera lancée le 21 mai avec le New-Yorkais Louie Vega, et on pourra ensuite danser sur les rythmes de vedettes internationales de la musique électronique que sont les Kerri Chandler, Deborah de Luca et autres Nicola Cruz. Il y a aussi une foule de talents locaux au programme — en tout, 52 artistes québécois viendront se produire au cours de l’été.

En complément, six évènements OfF Piknic « en mode concert » auront lieu quelques vendredis et samedis de la saison estivale.