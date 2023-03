Après avoir annoncé qu’il renonçait à faire des tournées en raison de ses problèmes de santé, Ozzy Osbourne sera de retour sur scène en octobre en Californie dans le cadre du festival Power Trip, qui regroupera quelques-uns des plus grands groupes de l’histoire du métal et du hard rock, soit Metallica, AC/DC, Guns N’Roses, Tool et Iron Maiden.

Ozzy, qui souffre des conséquences d’une blessure à la moelle épinière, avait indiqué qu’il était ouvert à l’idée de faire quelques spectacles s’il n’avait pas à s’éloigner trop loin de son domicile californien. Il partagera ainsi la tête d’affiche de la soirée du samedi 7 octobre avec AC/DC. Vendredi sera l’affaire de Guns N’Roses et Iron Maiden alors que le festival sera bouclé par les performances de Tool et Metallica. Les artistes ont d’ailleurs tous annoncé l’évènement monstre dans leurs réseaux sociaux.

L’évènement de trois jours, qui se déroulera sur le même site que le Coachella Valley Music and Arts Festival, près de Palm Desert, se veut un clin d’œil au mégaconcert Desert Trip, qui avait réuni en 2016 Bob Dylan, Paul McCartney, les Rolling Stones, Neil Young, Roger Waters, et The Who. Le festival Power Trip a d’ailleurs été élaboré par Goldenvoice, producteur américain qui organise de nombreux festivals en Californie, dont Coachella.

Pour les intéressés, les billets seront en vente à partir du 6 avril à 13 h sur le site powertrip.live. Des forfaits comprenant l’hébergement seront offerts deux jours plus tôt.