La Presse à New York

François Girard vers d’autres sommets

François Girard est à New York pour n’y offrir rien de moins que trois mises en scène de son cru : Lohengrin et Vaisseau fantôme, deux opéras de Wagner présentés au Metropolitan Opera, et Fusil de chasse, un spectacle théâtral mettant en vedette le légendaire Mikhaïl Baryschnikov. Notre chroniqueur Mario Girard a souhaité voir le résultat de tout ce travail. Conclusion : il revient conquis et remué !