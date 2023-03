Le spectacle sur glace Crystal, du Cirque du Soleil, sera présenté au Centre Bell, du 22 au 31 décembre, soit six ans après ses débuts à Montréal. Il était d’abord passé par le Centre Vidéotron, à Québec.

Près de 2 millions de personnes dans 18 pays ont vu l’œuvre fusionnant les arts du cirque et le patinage artistique depuis 2017.

Créé par Shana Carroll et Sébastien Soldevila, cofondateurs des 7 doigts, Crystal raconte l’histoire d’une jeune fille qui peine à trouver sa place et qui cherche un sens à sa vie. Un peu comme dans Alice au pays des merveilles, Crystal passe à travers la glace d’un étang gelé pour faire un long voyage dans un monde imaginaire. La 42e production du Cirque mise sur les projections sur glace pour donner vie à cet univers magique.

« Crystal repousse les limites du possible pour les arts du cirque et amène le public à découvrir la magie dans le quotidien. Le spectacle porte sur la capacité à changer ses perspectives et de voir la réalité d’un point de vue nouveau », a déclaré Robert Tannion, directeur artistique, dans un communiqué.

Les billets seront en vente à partir du 27 mars.

Hommage à Guy Lafleur

Mardi, la Corporation des Évènements de Trois-Rivières et le Cirque du Soleil dévoileront l’affiche et le nom officiel du spectacle rendant hommage à Guy Lafleur, qui sera présenté du 19 juillet au 19 août, à l’Amphithéâtre Cogeco. Celui-ci sera le septième spectacle de la série hommage du Cirque du Soleil.