Michel Rivard

« Lousse dans les sillons du temps »

Dans Le tour du bloc, Michel Rivard célèbre 50 ans de carrière avec générosité et élégance, avec une vingtaine de chansons qui le font se promener dans son répertoire et dans le temps. Entouré de huit musiciens et de trois choristes, il propose un spectacle confortable dans lequel on se love doucement.