La relâche, c'est aussi le temps pour... lire ! Voici quelques suggestions à faire découvrir à de jeunes lecteurs.

La formule est simple, mais fait sourire page après page. Un garçon interpelle une fillette à la recherche de son vélo. Trop préoccupée pour écouter ce qu’il a à lui dire, celle-ci ne cesse de l’interrompre et l’empêche de terminer ses phrases. Alors qu’il veut lui parler d’un marchand de ballons, elle imagine un marchand de baguettes. Une mouette devient une moufette et une biche, une bicyclette. Un album comique, absurde, avec une fin surprenante.

On y suit un ours peureux et maladroit qui élève seul ses deux enfants. Îlots de plastique, déversement de pétrole et fonte de la banquise sont quelques-uns des enjeux abordés dans le tome 2. Malgré la gravité du sujet, Pol Polaire est une série divertissante, même si on rit parfois jaune.