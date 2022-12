Alors que dehors, le froid mord et l’actualité nous serre le cœur, un vent chaud et réconfortant souffle dans la TOHU. Il est porté par deux artistes new-yorkais qui ont décidé de faire de la puissance de l’air leur principale matière.

Ce tandem émouvant porte le nom d’Acrobuffos. Seth Bloom et Christina Gelsone ont porté leurs valises sur les plus grandes scènes du monde. Ils débarquent à Montréal pour le temps des Fêtes avec un spectacle d’une grande beauté intitulé Air Play et destiné aux 5 ans et plus.

Ici, pas de dialogue ni de grandes acrobaties qui donnent froid dans le dos. On est dans la poésie pure, celle des images fortes qui collent à la rétine et allègent le cœur. On est encore et surtout dans le rire des enfants, qui s’extasient devant un ballon qui vole ou devant deux tissus colorés qui effectuent le plus fantastique des ballets aériens. À l’ère des écrans et des films à grand déploiement, provoquer l’hilarité avec un simple ballon n’est pas rien !

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Christina Gelsone (à gauche) et Seth Bloom incarnent un frère et une sœur pour le moins rigolos.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Certains tableaux d’Air Play sont d’une grande beauté.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Lorsque les artistes se mêlent au public, les rires fusent.





Quand les compères se retrouvent au milieu des parapluies volants ou des flocons virevoltants, le public laisse entendre son émerveillement. Quand, au contraire, ils se glissent dans deux ballons géants, ce sont les rires francs qui l’emportent sur tout.

Devant Air Play, les soucis s’envolent et la légèreté prend la place qui lui revient. Merci pour cela aux deux clowns au cœur tendre qui s’activent sur scène pendant près d’une heure. Ces deux-là possèdent un talent rare pour établir une complicité avec les spectateurs, peu importe l’âge de ces derniers. Pour peu qu’on ait gardé une petite parcelle de son cœur d’enfant, on sera charmé par leur candeur, leurs facéties. Les petits enfants (et même les très grands) n’hésitent d’ailleurs pas à monter sur scène lorsqu’ils y sont invités.

La musique joue aussi un rôle majeur dans ce spectacle bonbon. On passe de Puccini (le Nessun Dorma de Turandot) à Nancy Sinatra (l’indémodable Bang Bang) avec joie. Chaque pièce vient ajouter à l’atmosphère enveloppante du spectacle.

Il y a dans Air Play un vent poétique qui rappelle l’univers délicieusement décalé (et imaginatif) du clown Slava. En moins grandiloquent, certes, mais avec la même charge de bonheur. Les moyens sont plus modestes, mais on en sort l’esprit tout aussi réjoui.

Il ne faut pas s’étonner que lorsque les deux artistes ont rejoint le public dans le hall de la Tohu le soir de la première, les enfants se soient agglutinés autour d’eux, comme s’il s’agissait de vieilles connaissances. Les enfants ne sont pas dupes et reconnaissent facilement les cœurs purs. Et les artistes d’Acrobuffos en sont.