Échos de scène: Mykalle Bielinski présente Mythe

Luc Boulanger

La Presse La Presse Suivre @lucboulanger2 Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Mykalle Bielinski: Chants et mythologies Après Gloria, l'artiste et conceptrice Mykalle Bielinski présentera sa nouvelle création Mythe, à Montréal et à Québec au cours des prochaines semaines. Comme l'indique le titre, elle s'intéresse aux mythes en tant que «représentations des aspirations profondes des Êtres et de leurs grandes questions existentielles». Mykalle Bielinski s'intéresse donc aux «origines de la spiritualité» et à tout ce qui chicote la psyché humaine depuis la nuit des temps. La pièce prendra la forme «d'un concert immersif et d'une expérience sensorielle intime». Avec Mythe, la créatrice explore la force de la voix humaine et des harmonies polyphoniques, pour nous transporter dans «un récit imaginaire qui marie le spoken word et chant choral». Bielinski (également conceptrice sonore et compositrice de musique) dirige un choeur de voix de femmes: Émilie Monnet, Laurence Dauphinais, Florence Blain Mbaye et Elizabeth Lima sont sur scène avec la conceptrice. Cette production de LA SERRE - arts vivants prendra l'affiche de la salle Multi à Québec les 7 et 8 février, puis elle sera présentée à Espace Libre du 12 au 16 février. Le spectacle est bilingue.

Agrandir Sarah Bockel dans Beautiful - The Carole King Musical Photo Joan Marcus, fournie par Broadway across Canada

Comédie musicale: C'est Beautiful! Beautiful - The Carole King Musical raconte l'histoire inspirante de l'ascension vers la gloire de la chanteuse Carole King, devenue une icône de la musique populaire. «Carole King a créé plus que des chansons; elle a composé la trame sonore d'une génération», résume le communiqué de presse de Broadway Across Canada, la boîte qui produit la tournée du spectacle qui s'arrête à Montréal, à la Place des Arts, du 12 au 17 février. À noter, Carole King fêtera son 70e anniversaire le 9 février.

Agrandir Not Quite Midnight de la chorégraphe Hélène Blackburn Photo Claudia Chan Tak, fournie par l'Agora de la danse

Danse: Cendrillon dans l'oeil de Cas Public La chorégraphe Hélène Blackburn aime s'inspirer d'oeuvres classiques pour explorer des thématiques universelles, notamment dans ses créations pour jeune public de sa compagnie, Cas Public. Après Nous n'irons plus au bois, Barbe bleue et 9, inspirée de la Neuvième Symphonie de Beethoven, c'est la figure de Cendrillon qui sert de matière première à la pièce Not Quite Midnight. Puisant à la fois dans les contes de Perrault, des frères Grimm, les opéras de Rossini et Prokofiev et même dans la tradition orale, Blackburn s'interroge sur la question de l'exclusion, et traite de courage et de transformation. Une pièce pour six danseurs et pour toute la famille, présentée à l'Agora de la danse (Édifice Wilder) le 9 février, à 11 h et à 15 h. - Iris Gagnon-Paradis

Agrandir La pièce Lascaux sera présentée à la Salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier du 12 février au 2 mars. PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION

Théâtre d'ombres: Lascaux: dans l'antre de la création Pour Lascaux, sa nouvelle pièce qu'elle met en scène avec Pierre Robitaille, la prolifique auteure Jasmine Dubé s'est inspirée de ses propres rêves, ainsi que de la célèbre grotte située dans la vallée de la Vézère, en France. Celle-ci renferme des oeuvres de l'ère du paléolithique. Dans l'antre de l'imaginaire de Dubé, la grotte et ses gravures deviennent des personnages qui évoluent dans l'univers riche et poétique de Lascaux. L'équipe de cette coproduction (Théâtre Bouches Décousues et Théâtre Pupulus Mordicus) explique que la scénographie nous donnera «l'illusion d'être au coeur d'une réelle grotte». À voir, avec Éva Daigle, Jules Ronfard et Marjorie Vaillancourt. À la salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier, du 12 février au 2 mars.

Agrandir Les pianistes et créatrices montréalaises Jacynthe et Céline Riverin présentent une nouvelle cuvée de Plume et pantalon - George Sand se livre en spectacle. PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION

Théâtre intime: George Sand, en spectacle Les pianistes et créatrices Jacynthe et Céline Riverin présentent Plume et pantalon - George Sand se livre en spectacle, un concert «intime, ludique et poétique unissant théâtre et musique classique». Le spectacle raconte la vie de «la célèbre écrivaine qui fumait le cigare et portait le pantalon», avec la musique de Frédéric Chopin. À La Cenne (7755, boulevard Saint-Laurent, suite 300); les 7, 8, 15 et 17 février.

Agrandir Magalie Lépine-Blondeau et Violette Chauveau dans Électre, de Sophocle, à Espace Go PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION