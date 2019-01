Blackout: plaidoyer contre la mémoire sélective

La pièce incarne surtout le voeu de ne plus rien balayer sous le tapis. De ne plus se taire. Plus jamais.

«Dans les événements de 1968 et 1969, il y a des voix qui ont été censurées, rappelle Maryline Chery. On est à une époque différente, mais quand on s'insurge contre une injustice, comme contre SLĀV l'été dernier, on nous dit encore de nous taire. Ce ne sont pas les mêmes mots, mais le narratif reste le même.»

Et si les tensions raciales au Québec ne sont, à l'évidence, plus ce qu'elles étaient, il ne faut pas pour autant conclure que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Selon elle, réunir cet ensemble, à plus forte raison dans cette production spécifique, a eu un effet ni plus ni moins que «cathartique».

«C'est difficile à décrire. Apercevoir ce groupe d'acteurs professionnels et me reconnaître dans chacun d'eux... C'était exceptionnel», résume-t-elle.

«Au début, je me disais qu'on embaucherait des personnes blanches pour jouer les policiers, les membres de l'administration de l'université, etc. Mais un comédien m'a fait remarquer que lorsqu'il jouait en Jamaïque, faute d'acteurs blancs, il portait un accessoire blanc, tout simplement», poursuit le metteur en scène.

La prise de position va encore plus loin: l'ensemble des actrices et acteurs de Blackout sont noirs. Ce qui implique que certains d'entre eux campent des personnages blancs.

Au printemps 1968, un groupe d'étudiants antillais porte plainte à la direction de l'université pour dénoncer un professeur qu'ils accusent de faire échouer systématiquement les étudiants de couleur. En janvier 1969, leur plainte est rejetée et quelque 200 manifestants (dont des étudiants blancs) décident d'occuper le neuvième étage de l'édifice pour protester contre la décision de l'établissement. Une entente est conclue une dizaine de jours plus tard, mais avorte, provoquant la colère des étudiants.

L'affaire Sir George Williams, 50 ans après

Retour sur les événements qui ont mené à l'émeute du 11 février 1969.

Le contexte

«I have a dream»: le mouvement d'émancipation des Noirs bat son plein aux États-Unis dans les années 60, et Montréal n'est pas en reste. La communauté afro-québécoise s'organise, se mobilise. Un tournant survient lorsque l'Université McGill accueille en 1968 le Congrès des écrivains noirs, où convergent des militants canadiens, américains, caribéens et africains. L'intellectuel québécois David Austin, d'origine jamaïcaine, décrit Montréal comme un «épicentre du Black Power» à cette époque. On estime alors à 50 000 personnes la population noire de la métropole.

Le déclencheur

Au printemps 1968, des étudiants caribéens de l'Université Sir George Williams en ont marre. Selon eux, le professeur de biologie Perry Anderson pratique de la discrimination raciale au point d'attribuer systématiquement des échecs aux étudiants de couleur. Un groupe de six d'entre eux porte plainte à la direction.

Le choc

Las d'attendre une réponse de l'Université, les étudiants organisent des manifestations pacifiques et des sit-in. Le 29 janvier 1969, le verdict tombe : les accusations à l'endroit d'Anderson sont rejetées.

L'occupation

En réponse à cette position de l'université, quelque 200 étudiants (blancs et racisés) prennent possession du neuvième étage du pavillon Henry F. Hall, qui héberge le département d'informatique. Ils y resteront pacifiquement pendant des jours, dans l'attente d'un assouplissement de la position de l'établissement.

L'explosion

Le 10 février, une entente est conclue entre l'Université et ses étudiants, et prévoit qu'un nouveau comité étudiera la plainte contre le professeur Anderson. Or, cet accord avorte tard en soirée. En colère, la centaine de manifestants toujours sur les lieux se barricade. Une pluie de papiers tombe des fenêtres ouvertes ou brisées, du matériel informatique est saccagé et balancé vers la rue.

L'affrontement

Pendant la journée du 11 février, un incendie se déclare. On chiffre les dommages en millions de dollars. Dans la rue, des centaines de badauds assistent à la scène. Selon certaines sources, certains invectivent les manifestants et scandent «Let these n** burn!» À la demande de l'Université, la police antiémeute pénètre dans l'édifice et place tous les manifestants en état d'arrestation.

L'épilogue

Les manifestants comparaissent à la cour municipale. Les accusations sont abandonnées contre certains d'entre eux, mais d'autres écopent de peines de prison. Le 12 février, le professeur Anderson, suspendu depuis le début de l'enquête le concernant, retrouve son poste. Au cours des années suivantes, l'Université reverra toutefois sa manière d'aborder les plaintes de racisme.