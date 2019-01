Échos de scène: sur les traces de Fanny et Alexandre

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Sophie Cadieux et Félix-Antoine Boutin: Sur les traces de Fanny et Alexandre

Bien avant de se connaître, adolescents, Sophie Cadieux et Félix-Antoine Boutin ont regardé à Télé-Québec, un soir de Noël, Fanny et Alexandre. Sans le savoir, ce film allait chambouler le destin de ces deux futurs complices de la scène. «Ça nous a aussi inspirés dans nos choix futurs, dit Sophie Cadieux. Ce film montre comment la découverte de la fable et de l'imaginaire peut changer les êtres à jamais.»

Dans ce magnifique film d'Ingmar Bergman, on suit donc Alexandre (alter ego du cinéaste), sa soeur Fanny et leur famille aisée. L'histoire se déroule en Suède au début du XXe siècle. Les parents font du théâtre et sont heureux ensemble, jusqu'à la mort subite du père et l'arrivée du futur beau-père d'Alexandre. Dès lors, la vision d'Alexandre sur le monde de son enfance contribuera à lui forger une âme d'artiste.

Selon Félix-Antoine Boutin, Fanny et Alexandre a un «côté très théâtral». «C'est une oeuvre qui montre l'invisible. À travers ses visions et son imaginaire, Alexandre fait ressurgir les sensations de l'enfance, entre mensonges et vérité, pour tracer son propre chemin dans la vie.»

Fruit d'un long processus (plus d'un an d'écriture et d'adaptation, à partir du roman, paru après le film réalisé en 1982), la pièce prend l'affiche du Théâtre Denise-Pelletier demain. Cadieux et Boutin cosignent la mise en scène et dirigent neuf comédiens, dont l'excellent Gabriel Szabo dans le rôle du jeune Alexandre. «Dans notre adaptation, ajoute Sophie Cadieux, nous avons gardé l'essence du film et sa vision du monde des adultes, mais nous avons aussi apporté un souffle personnel. Le spectacle est une ode au théâtre.»

Au Théâtre Denise-Pelletier, du 30 janvier au 23 février.

À l'affiche: Une pièce de Denis Bouchard

Denis Bouchard a créé une comédie dramatique «entre la vie et la mort», intitulée Le dernier sacrement, dans laquelle le comédien et metteur en scène aborde les thèmes de la croyance, du doute et des soins palliatifs. Il s'inspire entre autres de ses voyages et de ses rencontres avec des religieux au Moyen-Orient. Cette pièce «hors du commun», publiée chez VLB, a d'abord été jouée pour la première fois dans une chambre d'hôpital du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM).

Au Théâtre Outremont, les 31 janvier, 1er et 2 février. Puis, elle sera en tournée dans 25 villes au Québec en 2019.