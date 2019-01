Douze pièces de théâtre à voir cet hiver

Luc Boulanger

La Presse La Presse Suivre @lucboulanger2 La rentrée théâtrale hivernale est riche en créations et en relectures du répertoire. Amateurs des planches, voici un survol avec 12 productions qui piquent notre curiosité.

ColoniséEs Annick Lefebvre (J'accuse, Barbelés) fait un théâtre à la fois intimiste et collectif. L'autrice a écrit une nouvelle pièce qui se penche sur l'histoire du Québec moderne, à travers le destin du couple mythique formé par Pauline Julien et Gérald Godin. «ColoniséEs, c'est aussi des personnages incarnant nos préoccupations d'hier, d'aujourd'hui et de demain», explique la brochure du Centre du Théâtre d'Aujourd'hui. Et aussi la parole «d'un Québec actuel, inquiet, hésitant mais résilient, incarné par le personnage d'une jeune serveuse de Chez Baptiste sur l'avenue du Mont-Royal». René Richard Cyr signe la mise en scène, une première collaboration avec Lefebvre, et dirige Macha Limonchik, Benoit McGinnis et Sébastien Rajotte, entre autres. Au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, du 22 janvier au 16 février Noir L'homme de théâtre Jérémie Niel s'associe avec le concepteur sonore Sylvain Bellemarre (gagnant de l'Oscar du meilleur montage sonore en 2010 pour le film Arrival de Denis Villeneuve) dans cette création qui s'annonce comme une expérience à la fois sensorielle, visuelle et émotive. «À la croisée du burlesque et de la mélancolie, Noir fouille les mécanismes du polar avec une esthétique hyperréaliste», avance le communiqué de la compagnie Pétrus. Jérémie Niel collabore à ce projet avec Christian Bégin, Evelyne de la Chenelière et Justin Laramée, entre autres. Au Quat'Sous, du 22 janvier au 9 février

Agrandir Guillaume Tremblay, Olivier Morin et Navet Confit Photo Josée Lecompte, fournie par le Théâtre du Futur

Le clone est triste Le Théâtre du Futur et son sympathique trio formé par Olivier Morin, Guillaume Tremblay et Navet Confit sont de retour avec une toute nouvelle création, Le clone est triste. La pièce raconte une chasse à l'homme pour éliminer le dernier des baby-boomers, «mystérieusement pétant de santé en 2065». L'oeuvre aborde le thème du choc des générations, «entre les baby-boomers, la triste génération X, les milléniaux et leurs futurs enfants à venir, sous la forme d'un récital mondain avec la musique de Philippe Prud'homme au piano». Aux Écuries, du 29 janvier au 16 février Art Traduite en 35 langues, la pièce à succès de Yasmina Reza, Art, a fait le tour du monde depuis sa création à Paris en 1994. Le Théâtre du Rideau Vert, dont le thème de la saison est «place aux femmes», en a confié la mise en scène à Marie-France Lambert. Elle dirigera trois interprètes de haut vol: Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville. Par ailleurs, le même trio d'acteurs chevronnés ressuscitera la comédie Broue, dès le 6 juin, au théâtre du Vieux-Terrebonne. Au Rideau Vert, du 29 janvier au 2 mars

Agrandir Sophie Cadieux Photo Marco Campanozzi, Archives La Presse

Fanny et Alexandre Sophie Cadieux et Félix-Antoine Boutin signent la mise en scène et l'adaptation du chef-d'oeuvre d'Ingmar Bergman au Théâtre Denise-Pelletier. Fanny et Alexandre dresse un portrait somptueux de l'enfance du metteur en scène suédois, à travers les yeux du jeune Alexandre. Une troupe de neuf interprètes (dont Luc Bourgeois, Steve Laplante et Gabriel Szabo) livrera cette fresque sur la vérité et les mensonges de la société des adultes. Par ailleurs, une autre oeuvre du grand réalisateur, Scènes de la vie conjugale, sera présentée au Quat'Sous sous la direction de James Hyndman. Au Théâtre Denise-Pelletier, du 31 janvier au 23 février Le terrier Jean-Simon Traversy signe sa première mise en scène maison depuis qu'il est à la codirection artistique chez Duceppe. Le terrier explore «les passages secrets du deuil d'un enfant unique». Huit mois se sont passés depuis que Becca et Louis ont perdu leur fils de 4 ans. À sa manière, chacun tente de surmonter ce gouffre profond qui les sépare depuis le décès de leur fils. La pièce de l'Américain David Lindsay-Abaire (Rabbit Hole en anglais) a été traduite par Yves Morin et créée au Québec à la salle Fred-Barry, en novembre 2016. Elle met en vedette Sandrine Bisson et Frédéric Bélanger dans le rôle des parents d'une famille de la classe moyenne. Chez Duceppe, du 13 février au 23 mars

Agrandir Patrice Dubois Photo Marco Campanozzi, Archives La Presse

Première neige/First Snow Après Five Kings, un autre vaste chantier du PàP et son directeur Patrice Dubois sera présenté à Montréal, au Quat'Sous. Dubois propose un spectacle bilingue coproduit avec une compagnie écossaise, et non des moindres: le National Theatre Scotland. Ce sont des artistes catalans, écossais et québécois qui ont créé ce spectacle à Glasgow, l'an dernier, alors que l'Écosse tenait un référendum pour son indépendance du Royaume-Uni. «Une oeuvre théâtrale qui aborde la nécessaire question de la souveraineté, qu'elle soit personnelle, sociale ou territoriale», écrit-on dans le programme. Au Quat'Sous, du 26 février au 23 mars Lignes de fuite La sémillante actrice et autrice Catherine Chabot nous avait conquis avec sa pièce Les champs amoureux à Espace Libre. Son nouveau texte sera créé cette fois au Théâtre d'Aujourd'hui, dans une mise en scène de Sylvain Bélanger. Le sujet? Un 5 à 7 entre amis qui s'étire jusqu'à la tombée de la nuit. Catherine Chabot partage la scène avec Léane Labrèche-Dor, Benoît Drouin-Germain et Victoria Diamond, notamment. Au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, du 12 mars au 6 avril

Agrandir Anne-Marie Cadieux Photo Edouard Plante-Fréchette, Archives La Presse

Les larmes amères de Petra von Kant Après Bergman, Félix-Antoine Boutin s'attaque aux Larmes amères de Petra von Kant, une pièce puis un film, du regretté réalisateur allemand Rainer Werner Fassbinder (1945-1982). L'oeuvre traite de la rencontre et de l'amour tumultueux entre deux femmes de générations et de milieux différents. Boutin dirigera la toujours excellente Anne-Marie Cadieux dans le rôle-titre de cette antihéroïne, en plus de Sophie Cadieux, Lise Castonguay et la trop rare Patricia Nolin. Au Théâtre Prospero, du 19 mars au 6 avril Britannicus À la fin de mars, le metteur en scène français installé au Québec Florent Siaud fait son entrée au Théâtre du Nouveau Monde. Et pas avec n'importe quelle oeuvre, la plus grande tragédie du répertoire français : Britannicus de Jean Racine. Avec Éric Robidoux dans le rôle-titre, Francis Ducharme, Sylvie Drapeau et Évelyne Rompré, campant respectivement Néron, Agrippine et Junie, et aussi Marc Béland, Marie-France Lambert et Maxim Gaudette. Au TNM, du 26 mars au 20 avril

Agrandir Yves Jacques Photo André Pichette, La Presse