Échos de scène: Post Humains à l'Espace Libre

Luc Boulanger

Post Humains à l'Espace Libre Après les succès de J'aime Hydro, il semble que le public redemande du théâtre documentaire. D'où la reprise de Post Humains, une pièce de l'actrice et dramaturge Dominique Leclerc, créée en 2017, qui nous fait pénétrer dans l'univers complexe et fascinant du transhumanisme. Pour ce projet, sur lequel elle travaille depuis cinq ans, l'artiste a infiltré le milieu des «cyborgs» et des transhumanistes afin de réfléchir à leurs enjeux moraux. «Elle a rencontré toutes sortes de gens qui veulent augmenter la capacité physique du corps, en utilisant la technologie, mais aussi des gens qui souhaitent continuer à vivre après leur mort», explique le communiqué de presse de la production. Elle et son conjoint, le journaliste allemand Dennis Kastrup, ont procédé à l'implantation d'une micropuce RFID dans une main. «Un clin d'oeil à l'absence de débat au Canada sur les impacts du couplage du corps humain avec la technologie. Pour l'instant, leurs deux micropuces contiennent leurs certificats de mariage québécois et allemand. Mais qui sait ce que ce type de technologie pourrait leur permettre dans 10 ans.» Ce théâtre en forme d'enquête documentaire remporte un franc succès auprès de la critique et du public. En 2018, Post Humains a été finaliste au prix Michel-Tremblay, qui récompense le meilleur texte porté à la scène. Après la reprise montréalaise, le spectacle sera présenté à Berlin, Québec, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu, Alma, La Pocatière, Le Bic, L'Assomption, Laval et Châteauguay. Finalement, le texte est publié aux éditions L'instant même. Au Théâtre Espace Libre, du 30 janvier au 9 février. Festival: Wajdi Mouawad au programme à Stratford Après sa présentation au printemps prochain au festival TransAmériques et au Carrefour international de théâtre de Québec, Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad sera produite en juillet au Festival de Stratford, en Ontario. C'est la première fois que l'auteur d'Incendies est au programme du prestigieux festival spécialisé dans le répertoire shakespearien. Traduite par Linda Gaboriau, Birds of a Kind sera mise en scène par le directeur artistique de Stratford, Antoni Cimolino.

Agrandir Le Centre Segal présente la comédie musicale canadienne Children of God. Photo Emily Cooper, fournie par la production

En anglais: Une histoire de réconciliation Le Centre Segal présente la comédie musicale canadienne Children of God. L'oeuvre raconte l'histoire d'une famille oji-crie déchirée de voir ses enfants transportés dans un pensionnat autochtone du nord de l'Ontario. Écrit et mis en scène par Corey Payette, cette production met en vedette une distribution majoritairement composée de comédiens autochtones, dont Michelle St. John, Dillan Chiblow et Cheyenne Scott. Elle a été créée en collaboration avec le Théâtre anglais du Centre national des arts. Après la série de représentations au Centre Segal, la production fera une tournée en Colombie-Britannique. Du 20 janvier au 10 février. Répertoire: Quelle famille! Le Théâtre Denise-Pelletier présente ce mois-ci Les Coleman-Millaire-Fortin-Campbell, une pièce à l'humour noir sur la famille et son influence. Le texte de l'auteur argentin Claudio Tolcachir est mis en scène par Louis-Karl Tremblay. Dans la distribution, on retrouve entre autres Catherine Beauchemin (qui signe aussi la traduction), Louise Cardinal et Muriel Dutil. À la salle Fred-Barry, du 22 janvier au 9 février.

Agrandir Rotterdam Photo fournie par la production