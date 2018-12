Échos de scène: place aux jeunes publics

Tous les mardis, La Presse présente les actualités de la semaine dans le monde du théâtre à Montréal et au Québec. Premières, coups de coeur, spectacles en tournée et pièces à voir. La scène se passe ici et maintenant.

Place aux jeunes publics

La pièce de théâtre familiale Des pieds et des mains de Martin Bellemare sera présentée à la Cinquième Salle de la Place des Arts, entre Noël et le jour de l'An. Le spectacle s'adresse aux enfants de 6 ans et plus. L'oeuvre pose «un regard ludique sur les différences physiques, en lien avec les inégalités sociales», résume le communiqué.

Une exposition de photographies sur les thèmes autour de la diversité corporelle et sociale sera présentée dans le foyer de la Cinquième Salle, pendant les représentations. Les images exposées sont signées par le cinéaste et photographe Nicolas Lévesque.

Rappelons que l'auteur de la pièce, Martin Bellemare, est le lauréat du prix Michel-Tremblay 2018 pour Moule Robert. Il a aussi remporté plusieurs prix du Centre national du théâtre à Paris, dont le plus récent en création pour jeunes publics. Il vient également tout juste de remporter le Prix de la francophonie de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques.

À l'affiche les 28, 29 et 30 décembre.

Archives théâtrales

Le Nouveau Théâtre Expérimental (NTE) vient de lancer un nouveau site internet (archives.nte.qc.ca) entièrement consacré aux documents d'archives et de son ancêtre, le Théâtre Expérimental de Montréal (TEM). «Cette nouvelle plateforme rassemble une vaste collection d'artéfacts, documents écrits, sonores et vidéo [...] qui témoignent de quatre décennies de création théâtrale, sous le signe de l'expérimentation».

Le Théâtre de quartier: Petits mots

Dans le cadre des Dimanches en famille à L'Outremont, le Théâtre de Quartier présente Bon!, une pièce pour les 2 à 6 ans, autour de deux personnages, «une toute petite fille et une beaucoup plus vieille qui font un voyage au pays des premiers mots. Des petits mots, des grands mots... des gros mots». Le texte est de Louis-Dominique Lavigne, dans une mise en scène de Lise Gionet.

Au Théâtre Outremont, du 22 décembre au 6 janvier, à 11 h.

http://www.accesculture.com/activite/Bon____Theatre_de_Quartier

Deux présidents à la tête du CQT

N'ayant pas reçu de candidature lors de sa dernière assemblée des membres d'il y a deux semaines, le Conseil québécois du théâtre (CQT) a annoncé la nomination de deux nouveaux présidents à la tête de l'organisme théâtral. Geoffrey Gaquère et Julien Sylvestre vont assurer la coprésidence par intérim du CQT pour 2018-2019.

Bilans de fin d'année: Les critiques de théâtre remettent leurs prix

C'est l'heure des bilans de fin d'année. L'Association québécoise des critiques de théâtre (AQCT) a récompensé hier soir des artisans et des spectacles qui se sont démarqués au cours de la saison 2017-2018. C'est la pièce La déesse des mouches à feu de Geneviève Pettersen (du Théâtre PàP), présentée au Quat'Sous au printemps dernier, qui a décroché le prix du meilleur spectacle Montréal. Qui plus est, on a appris hier que la pièce inspirée du roman de Pettersen fera l'objet d'une adaptation au grand écran par Anaïs Barbeau-Lavalette avec un scénario de Catherine Léger.

Dans la catégorie du meilleur texte, le prix va à Les Hardings d'Alexia Bürger, une production du Centre du Théâtre d'aujourd'hui. Les critiques ont récompensé Marc Beaupré pour sa mise en scène de L'Iliade, une production du Théâtre Denise-Pelletier présentée à l'automne 2017.

Du côté des interprètes, Sébastien René a remporté le prix du meilleur acteur Montréal pour le rôle-titre de Christopher Boone dans Le bizarre incident du chien pendant la nuit, qu'il a défendu chez Duceppe. Et Marie-France Lambert a reçu celui de la meilleure actrice pour son rôle dans Je disparais, au Théâtre Prospero.

Reprise: Les fées en tournée

Les fées ont soif reprendra du service partout au Québec l'automne prochain. Le Rideau Vert avait déjà annoncé des reprises de la pièce de Denise Boucher en janvier 2019 à la salle Pierre-Mercure, voilà que la production partira en tournée de septembre à décembre 2019 dans une quinzaine de villes au Québec, dont Saint-Hyacinthe, Victoriaville, Shawinigan, Jonquière, Laval, Sherbrooke et Longueuil... Certains billets sont déjà en vente.

Aussi à l'affiche

Consentement, de Nina Raine, mise en scène de Frédéric Blanchette, chez Duceppe, jusqu'au 2 février.

Avant l'archipel, d'Emily Pearlman, mise en scène de Joël Beddows, à la salle Fred-Barry, jusqu'au 19 décembre.

2018 revue et corrigée, d'un collectif d'auteurs, mise en scène de Natalie Lecompte, au Rideau Vert, jusqu'au 5 janvier 2019.