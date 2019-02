Gad Elmaleh sort de son mutisme

L'humoriste prend la parole dans une vidéo intitulée Chouchou a quelque chose à vous dire.

À la manière de Kevin Spacey en décembre dernier, Gad Elmaleh se sert d'un de ses personnages pour s'exprimer, mais ne semble pas se repentir de quoi que ce soit.

«On va aller cash sur table. Le plagiat, alors? S'il y a une personne qui doit s'insurger qu'on l'a plagiée, c'est Chouchou! On a pris ma manière de parler, de bouger, de réfléchir, de m'exercer, de me mouvoir», lance-t-il, jouant la carte de l'inspiration et de l'hommage tout en dénonçant les «hargneux» sur l'internet.

«Les haineux, quelque part, leur coeur, il saigne! Alors on va leur dire: qu'ils aillent tous se faire bien... cajoler!», conclut l'humoriste. - Stéphanie Vallet