Une comédie musicale sur Michael Jackson prendra l'affiche à Chicago

Une comédie musicale inspirée par la vie et la musique de Michael Jackson prendra l'affiche à Chicago plus tard cette année, avant de prendre le chemin de Broadway en 2020.

Les responsables du projet ont expliqué mercredi que les premières représentations de Don't Stop'Til You Get Enough seront offertes au Nederlander Theatre entre le 29 octobre et le 1er décembre.

La comédie musicale est encore à être peaufinée. Le projet est notamment entre les mains de Lynn Nottage, lauréate de deux prix Pullitzer, et de Christopher Wheeldon, lauréat d'un prix Tony.

Michael Jackson a vendu des millions d'albums et remporté 13 prix Grammy. Son album Thriller, paru en 1983, est le plus vendu de tous les temps.

Michael Jackson est mort en 2009.