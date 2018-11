Hugh Jackman en tournée mondiale

Intitulée The Man. The Music. The Show, sa tournée sera présentée aux États-Unis, en Europe et à Toronto, le 25 juin, mais aucun arrêt n'est prévu à Montréal pour l'instant.

Accompagné d'un orchestre, l'acteur de 50 ans a annoncé qu'il chanterait des pièces d'un autre succès de Broadway, The Greatest Showman, en plus de chansons de films et d'autres comédies musicales. - Mario Cloutier