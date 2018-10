Michel Courtemanche sans filtre et sans regret

«Je n'avais plus envie de monter sur scène. Il y a une fois où j'étais claqué, j'étais fini, plus capable de faire quoi que ce soit. Je l'ai communiqué au bureau, et François m'a dit: "Écoute, on peut arrêter la tournée là, mais je te connais, tu vas le regretter." Cette phrase est restée dans ma tête. Alors j'ai continué. Mais ç'a été très difficile», précise Michel Courtemanche.

De passage à Paris pour assurer la première partie de l'humoriste, Marie-Lise Pilote a été témoin du surmenage de Michel Courtemanche. En entrevue avec La Presse l'hiver dernier dans le cadre d'un portrait de Gilbert Rozon, elle n'a pas mâché ses mots pour décrire la détresse de son collègue et ami.

«À voir la façon dont Juste pour rire traitait Michel, ça m'a écoeurée. Quand je suis rentrée à Montréal, j'ai décidé de ne pas poursuivre avec eux. Michel était seul en Europe et était médicamenté comme ça ne se peut pas. Ils le laissaient là-bas, lui faisaient des cadeaux pour l'acheter. Il était malade. Juste pour rire pressait le citron énormément sans se soucier de lui.»

Michel Courtemanche n'a pas souhaité que son biographe, Jean-Yves Girard, contacte François Rozon pour recueillir sa version des faits. La Presse a appelé le producteur d'Encore, mais ce dernier a décliné notre demande d'entrevue car il n'avait pas encore reçu la biographie. Il n'a pas souhaité se prononcer sans avoir lu le chapitre qui lui était consacré.

Se raconter sans détour

En 2011, Michel Courtemanche s'ouvrait publiquement sur sa bipolarité et sa toxicomanie dans L'homme qui faisait des grimaces, un documentaire en deux parties diffusé à Canal Vie. Sept ans plus tard, il accepte de se raconter à l'auteur et journaliste Jean-Yves Girard dans Face à faces alors que Louis Morissette lui propose de publier sa biographie.

«Je me suis dit qu'à 53 ans, j'étais bien trop jeune pour ça!, se souvient Michel Courtemanche. J'ai regardé un peu mon pédigrée professionnel et personnel et j'ai trouvé qu'il y avait peut-être assez de matériel. Alors j'ai accepté. De toute façon, je n'avais rien d'autre à faire!», s'esclaffe-t-il.

Pendant sept mois, Courtemanche s'est ainsi entretenu plusieurs heures par semaine avec son biographe. «Je me suis dit: tant qu'à en faire une, autant la faire à cent milles à l'heure. Je n'ai pas d'enfants, pas de femme, je suis tout seul dans la vie. Les mots qui se trouvent dans le livre ont un impact uniquement sur moi. Ç'a été un exercice assez intéressant de se raconter comme ça. Il y a aussi un côté qui aide les gens. C'était la raison principale du documentaire que j'avais fait, pour informer les gens sur la bipolarité et la toxicomanie. Les détails dans le livre vont plus profondément au coeur de ces deux maladies», précise l'artiste.

«Il m'arrive quand même de me demander si j'ai hâte que ma mère lise ça! Les copies sont dans mon auto. Ma mère a pris plusieurs chocs dans ma vie, notamment quand j'ai fait mon coming out de drogué et de malade mental. Mais elle l'a bien pris. Avec le livre, ça devrait être pareil. Je suis son fils!», ajoute-t-il.

Les adieux à la scène

Dès son plus jeune âge, Michel Courtemanche commence à se produire devant sa famille. Malgré 10 années de gloire sur les planches, il considère être plus à sa place derrière une caméra que sous les feux des projecteurs.

«La réalisation a été la plus belle période de ma vie. La scène a été un hasard. C'était un passage obligé, et je ne le regrette pas non plus», précise l'humoriste, qui a quitté pour de bon la scène le 17 juillet 1997, après avoir craqué devant le public du Festival Juste pour rire au Hangar 16 du Vieux-Montréal. Une crise qui est en fait le résultat de nombreuses années de crises d'angoisse et de psychoses au fil des tournées de l'artiste qui a même songé à mettre fin à ses jours en Normandie. «Un soir, on a dû faire venir le médecin car j'étais incapable de bouger. J'étais sur le sofa, tout habillé pour mon spectacle, mais incapable de bouger, comme si ma tête était détachée de mon corps. Le corps a dit: c'est fini, je ne fais plus de shows, c'est trop. On m'a injecté 3 cc de Valium direct dans les veines. Ça m'a détendu, et j'ai pu faire le show. Mais je ne me rappelle pas grand-chose!», dit-il.