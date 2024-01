Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La nouveauté : L’émission possible

Dans cette nouvelle offrande des Productions J (Occupation double, Survivor Québec), Léane Labrèche-Dor, Fred Bastien et Meeker Guerrier abordent des enjeux sociaux en accomplissant des « missions » ludiques. Fait saillant cette semaine : Meeker passe une journée au travail en étant « menstrué », au moyen d’un appareil qui reproduit les crampes menstruelles. Alerte au divulgâcheur : l’animateur retire la machine après l’avoir portée pendant huit heures… au niveau 4 (sur une échelle de 8). Pour leur part, Léane essaie de vaincre sa phobie des fantômes avec l’hypnose, et Fred crée des vidéos qui titillent le cerveau, qu’on appelle oddly satisfying videos sur l’internet. Une réalisation de Miriam Laquerre-Tantawy (L’amour est dans le pré).

Télé-Québec, jeudi à 22 h

Le coup de dés : Rachid Badouri : Les fleurs du tapis

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Rachid Badouri présente son one-man-show Les fleurs du tapis.

Après Martin Matte en 2019 (Eh la la !) et Mathieu Dufour en 2022 (Mathieu Dufour au Centre Bell), au tour de Rachid Badouri d’avoir son propre one-man-show sur Netflix. Filmée en juillet dernier à L’Olympia de Montréal, la prestation du stand-up s’inscrit dans l’accord que Netflix et Juste pour rire ont signé en 2023, qui prévoit la mise en ligne de trois spectacles d’humour en français au cours des trois prochaines années. Dans Les fleurs du tapis, Badouri discute notamment de l’ivresse du succès, de l’islamophobie, de l’homophobie et d’une rencontre fort malaisante. Une captation réalisée par Usef Naït, qu’on connaît pour son travail avec Souldia et Koriass.

Netflix, dès jeudi

Le retour : La voix

PHOTO BERTRAND EXERTIER, FOURNIE PAR TVA Corneille, Roxane Bruneau, France D’Amour et Mario Pelchat à La voix

La compétition vocale pilotée par Charles Lafortune reprend du service. Pour ouvrir cette 10e saison entièrement préenregistrée, les coachs France D’Amour, Corneille, Mario Pelchat et Roxane Bruneau s’entourent d’une chorale gospel et d’anciens candidats (Kevin Bazinet, Stéphanie St-Jean…) pour fusionner M’entends-tu ? (Richard Séguin) et Stand by Me (Ben E. King). À suivre durant les auditions à l’aveugle, un chanteur de heavy metal qui rugit aussi bien qu’il chante. Autres détails à souligner : les Chants de bataille ont disparu, et aucun coach n’est assuré d’atteindre la finale en raison de l’arrivée de demi-finales croisées, au terme desquelles les candidats restants d’une même équipe pourraient être éliminés.

TVA, dimanche à 19 h

L’évènement : Les prix Emmy

PHOTO RICHARD SHOTWELL, FOURNIE PAR INVISION, ASSOCIATED PRESS Les 75es Primetime Emmy Awards

La saison des galas télévisés vient de commencer et déjà, on craint les risques d’écœurantite aiguë. Repoussée de quelques mois en raison des grèves à Hollywood, la cérémonie des Emmy tombe huit jours après celle des Golden Globes et 24 heures après celle des Critics’ Choice Awards. Bien qu’on aurait aimé prendre une pause de remise de trophées, on sera au rendez-vous pour assister au triomphe annoncé de Succession, qui devrait tout rafler, devant The White Lotus et The Last of Us. Du côté des comédies, Ted Lasso a beau ouvrir la marche avec 21 citations, The Bear sortira vainqueur. Mais notre cœur demeure avec Jury Duty.

Fox, CTV2 et ctv.ca, lundi à 20 h