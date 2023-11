Que faut-il dévorer sur l’Extra d’ICI Tou.TV et Club Illico ? Voici ce qu'ont déniché les journalistes de La Presse.

Pendant dix épisodes, La candidate montre, avec humour et perspicacité, comment une citoyenne ordinaire, sans expérience politique, pénètre dans le système parlementaire québécois, bourré d’obstacles, de pièges et de journalistes ratoureux. La candidate revisite le concept classique du « poisson sorti de son bocal » avec brio.

Avec Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse sur l’affiche et avec ses enjeux sociaux qui préoccupent beaucoup les générations Y et Z, Les révoltés vise clairement une clientèle plus jeune, qui se reconnaît peu dans les téléromans traditionnels fabriqués au Québec. Est-ce l’émission qui va révolutionner ou chambouler votre automne ? Non. Est-ce une œuvre honnête, efficace et intéressante ? Oui.

Hugo Dumas