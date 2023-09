Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La nouveauté

Plaza plaisir

Avec Luis Clavis comme directeur musical et Valaire comme orchestre maison, on savait qu’on allait aimer cette nouveauté avant même d’y avoir jeté un coup d’œil. Et c’était avant d’avoir découvert sa facture visuelle, délicieusement onirique. Réalisée par Jill Niquet-Joyal (La voix), l’émission Plaza plaisir propose une heure de prestations musicales énergiques. C’est ce qu’on retient après avoir regardé la première, avec Mike Clay (qui propose les toujours aussi irrésistibles Bouge ton thang et CNQDL), Pierre Kwenders, Les sœurs Boulay (en mode dansant !) et Aiza (une belle découverte). Les invités cette semaine : Fanny Bloom, Ariane Roy, Laurence Jalbert et Gab Paquet.

Télé-Québec, vendredi à 21 h (offert en rattrapage sur telequebec.tv)

Le retour

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA 100 génies

100 génies

La mauvaise nouvelle ? Meryam et Félix ont passé l’âge réglementaire pour participer à l’émission. La bonne ? Quelques visages familiers effectuent leur retour, comme Étienne et Louka, qui n’ont pas perdu de temps pour retrouver leur place dans l’arène, la semaine dernière. Autre point positif : après trois saisons en formule réduite en raison d’une certaine pandémie de COVID-19, notre quiz préféré rassemble de nouveau 100 participants en studio. Ça s’entend. Les applaudissements des jeunes concurrents sont beaucoup plus nourris. Et finis les high five simulés dans le vide de chaque côté d’un panneau de plexiglas. Les contacts physiques sont maintenant permis !

ICI Télé, jeudi à 20 h

La surprise

PHOTO ERIC MYRE, FOURNIE PAR ELLE FICTIONS J’aime ton style

J’aime ton style

La chaîne a beau s’appeler ELLE Fictions, elle laisse parfois tomber les séries américaines traduites pour proposer des productions originales, comme ce nouveau magazine mode piloté par l’irréprochable Marie-Josée Gauvin, dans lequel une personnalité revisite ses looks marquants et dévoile son icône de style. Pour amorcer cette première saison, l’animatrice reçoit Mitsou, qui possède une garde-robe pas banale. Bémol : on aurait aimé voir davantage d’images d’archives pour appuyer chaque segment. Par exemple, un extrait du vidéoclip des Chinois pour agrémenter la conversation autour du perfecto noir n’aurait pas été de trop. On devine toutefois qu’en raison d’un manque de budget, c’était impossible.

ELLE Fictions, mercredi à 21 h

La dernière

PHOTO SAMUEL TAYLOR, FOURNIE PAR NETFLIX Sex Education

Sex Education

On n’a pas toujours accroché aux tribulations sentimentales ou sexuelles des adolescents de Sex Education, cette comédie progressiste souvent finaliste aux BAFTA TV Awards. Dans plusieurs épisodes, ses auteurs avaient tendance à souligner au marqueur jaune les messages qu’ils voulaient passer, au détriment du développement de certaines intrigues, reléguées au second rang. Mais puisque l’offrande de Laurie Nunn tire officiellement sa révérence cet automne, on serait lâche d’abandonner maintenant, alors qu’arrive sa quatrième et dernière saison. Repiquant le célèbre (et pompeux) I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That) de Meat Loaf, sa bande-annonce laisse présager une finale grandiose.

Netflix, dès jeudi