Victoires in extremis d’Indéfendable et d’Avant le crash

Surprises de taille aux 38es prix Gémeaux. Alors que rien n’annonçait leur triomphe, les séries Avant le crash et Indéfendable ont remporté les grands honneurs dimanche soir.

Indéfendable a été sacrée meilleure série quotidienne devant STAT. Et pourtant, la saga médicale de Radio-Canada avait dominé chacune des catégories qui l’opposaient au feuilleton juridique de TVA : meilleur texte (Marie-Andrée Labbé), meilleur premier rôle (Suzanne Clément), meilleur rôle de soutien (Geneviève Schmidt) et meilleure réalisation (Danièle Méthot).

Au micro, après avoir cueilli son trophée en début de cérémonie, Suzanne Clément avait d’ailleurs félicité la tête d’affiche du camp adverse. « Bravo, Sébastien Delorme. Je sais ce que tu vis. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Suzanne Clément

Une fois sur scène, Izabel Chevrier, des productions Pixcom, la boîte derrière Indéfendable, a rendu la pareille au camp adverse.

Honnêtement, je voudrais hautement féliciter l’équipe de STAT parce que pour moi, cette compétition est illusoire. Tout le monde travaille tellement fort. Izabel Chevrier, des productions Pixcom (Indéfendable), au micro dimanche soir

Le volet réservé aux séries dramatiques a également réservé un coup de théâtre semblable aux spectateurs réunis au Théâtre Maisonneuve. Après avoir laissé échapper toutes les statuettes dorées qu’il courait la chance de récolter, le thriller financier Avant le crash, diffusé sur ICI Télé, a décroché l’ultime récompense : meilleure série dramatique. L’offrande des auteurs Éric Bruneau et Kim Lévesque-Lizotte, qui propose une immersion dans l’univers des banquiers d’investissement, a devancé La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, qui s’était imposée dans plusieurs catégories, dont meilleure réalisation (Xavier Dolan).

Ailleurs en fiction, Alertes a été nommée meilleure série dramatique annuelle. L’annonce a fait sursauter Sophie Prégent, qui partage la vedette du drame policier de TVA avec Frédéric Pierre et Mylène Saint-Sauveur.

Du côté des comédies, Complètement lycée a supplanté Les mecs, L’œil du cyclone, À propos d’Antoine et L’air d’aller. La série de Noovo, qui pastiche les feuilletons américains pour adolescents, a complété son tour du chapeau, après avoir empoché les prix de la meilleure réalisation et du meilleur texte.

Autre victoire enregistrée pour Noovo : celle de l’auteur Simon Boulerice pour Chouchou (meilleur texte – série dramatique).

La comédie Discussions avec mes parents, qui n’avait pas été inscrite au gala cette année, a gagné le prix du public. Sous les projecteurs, François Morency a signalé qu’il s’agissait du premier Gémeaux que remportait sa série, après six années de déception. L’humoriste a remercié les téléspectateurs, qui continuent d’affluer en grand nombre les lundis. « Vous êtes le seul et ultime jury. Ne l’oubliez jamais. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE François Morency

Les actrices devancent les acteurs

Comme l’Académie avait abandonné les divisions homme-femme au profit de catégories non genrées, acteurs et actrices rivalisaient au sein du même groupe, dimanche. Ceux qui craignaient qu’un tel changement favorise les représentants du sexe masculin peuvent souffler : les actrices ont remporté cinq des six prix d’interprétation remis au gala en soirée.

Christine Beaulieu s’est imposée devant – entre autres – Fabien Cloutier (Léo), Claude Legault (À propos d’Antoine) et Catherine-Anne Toupin (Moi non plus !) pour rafler la palme du meilleur premier rôle – comédie pour L’œil du cyclone.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Christine Beaulieu

En série dramatique, Patrick Hivon (Laurier Gaudreault) est sorti gagnant d’une catégorie particulièrement relevée, qui rassemblait des performances de haute voltige, notamment d’Evelyne Brochu dans Chouchou, ainsi que d’Éléonore Loiselle et d’Antoine Pilon dans Désobéir : le choix de Chantale Daigle.

Avec émotion, Patrick Hivon a remercié Xavier Dolan. « Tu as été comme un frère avec moi. Tu es plein d’amour, et j’espère que tu vas l’accepter de tout le monde. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Patrick Hivon enlaçant Véroniqe Le Flaguais sur scène dimanche soir

Du côté des rôles de soutien, outre Geneviève Schmidt (STAT), l’Académie a salué le travail de Frédéric Millaire Zouvi (5e Rang – série dramatique annuelle), de Micheline Bernard (À propos d’Antoine – comédie) et d’Anne Dorval (Laurier Gaudreault – série dramatique). Visiblement touchée, cette dernière s’est également adressée directement à Dolan. « Chaque fois que je suis au bord du gouffre, tu me ressuscites un peu. »

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

En jeunesse, la deuxième saison de Lou et Sophie a dominé, tandis que l’animateur Mathieu Pichette s’est distingué pour Bizarroscope, une émission d’UnisTV.

Ailleurs en animation, les prix ont été distribués parmi France Beaudoin pour En direct de l’univers (variétés), Jean-Philippe Dion pour La vraie nature (entrevues ou talk-show) et Katherine Levac pour Les Olivier (humour).

Une industrie « en train de couler »

Quelques personnalités ont profité des Gémeaux pour envoyer des messages. En soirée, dimanche, Charles Lafortune, qui produit Indéfendable et Alertes, a rappelé que l’industrie télévisuelle québécoise vivait des « moments tumultueux ».

« On fait le party ce soir, mais j’ai l’impression qu’on est un peu comme l’orchestre sur le Titanic. Il faut écouter, il faut regarder notre télé. Il faut en parler, il faut la diffuser. Parce que ce serait vraiment plate d’avoir La petite maison dans la prairie à 20 h le soir », a-t-il signalé.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La productrice d’Avant le crash, Sophie Deschênes

Présidente de Sovimage, la maison de production derrière Avant le crash, Sophie Deschênes a fait écho aux discours de Charles Lafortune en déplorant le sous-financement de notre industrie télévisuelle, qui serait « en train de couler ».

Il faut rapidement passer à l’action pour mieux la soutenir et nous permettre d’offrir au public des émissions et des films à la hauteur du talent de nos créateurs, de nos interprètes et de nos artisans Sophie Deschênes, présidente de Sovimage (Avant le crash)

Au Gala d’ouverture, diffusé en après-midi sur ICI ARTV, Florence Longpré a également débordé des remerciements d’usage après avoir accepté le trophée de l’émission s’étant le plus illustrée à l’étranger pour Audrey est revenue, qu’elle a écrite avec Guillaume Lambert. Avec son humour habituel, l’actrice et autrice a prévenu l’auditoire qu’elle allait « faire une Guillaume Lemay-Thivierge [d’elle-même], mais pour une cause beaucoup moins confuse » : celle de Mères au front, un collectif qui souhaite briser l’inaction face aux changements climatiques. La lauréate a notamment décrié « la situation alarmante à Rouyn-Noranda », où la Fonderie Horne fait l’objet de nombreuses controverses concernant ses émissions d’arsenic dans l’air.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Florence Longpré

« Il est temps d’écouter les scientifiques et d’activer les leviers politiques, a-t-elle lancé. Nos élus doivent assumer la plus importante de leurs responsabilités : protéger la santé. »

Également en après-midi, le Grand Prix de l’Académie a été décerné à Mégantic et à Pour toi Flora, deux fictions qui relataient, respectivement, des tragédies réelles : le drame ferroviaire de 2013 et l’horreur des pensionnats pour Autochtones. L’animateur du Gala d’ouverture, Nicolas Ouellet, a qualifié ces productions d’« importants devoirs de mémoire qui devraient marquer notre télévision ».