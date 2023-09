(Montréal) Le 38e Gala des prix Gémeaux a lieu sous le coup de 20 h, dimanche soir. Des séries qui ont reçu plusieurs nominations sont à surveiller, dont Indéfendable, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé et Avant le crash.

La Presse Canadienne

Le gala qui récompense les artisans de la télévision québécoise sera diffusé sur les ondes de Radio-Canada et sur son site web. C’est Pierre-Yves Lord qui a reçu le mandat d’animer la soirée.

Ce jeudi, le Gala de l’industrie a déjà remis certains prix dans des catégories plus techniques. L’émission de fin d’année le Bye Bye 2022 est repartie avec six statuettes, et la série La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé a obtenu trois prix.

La minisérie de cinq épisodes réalisée par Xavier Dolan est d’ailleurs en nomination dans un total de 12 catégories. Elle a été devancée par la série Indéfendable, diffusée sur les ondes de TVA, qui a reçu 14 nominations.

Avec dix nominations, la saison un d’Avant le crash, le Bye Bye 2022, la saison sept de L’Échappée et Mégantic sont aussi bien placés pour repartir avec une statuette.

En ce qui concerne la prestigieuse catégorie de la meilleure série dramatique, les productions en lice sont Avant le crash, Chouchou, Haute démolition, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé et Mégantic.

PHOTO FRED GERVAIS, FOURNIE PAR LA PRODUCTION Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau, Anne Dorval et Xavier Dolan, dans La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Nouveauté cette année : les prix dans la catégorie « interprétation/animation » sont remis dans des catégories non genrées.

Ainsi, dans la catégorie « meilleur premier rôle dans une série dramatique », on compte Evelyne Brochu (Chouchou), Éléonore Loiselle (Désobéir : le choix de Chantale Daigle), Antoine Pilon (Désobéir : le choix de Chantal Daigle), Patrick Hivon (La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé), Julie Le Breton (La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé), Catherine Paquin-Béchard (Mégantic), Éric Robidoux (Mégantic) et Éric Bruneau (Virage-Double faute).

Le Gala de l’industrie a eu lieu ce jeudi 14 septembre. En plus d’avoir mis en valeur le Bye Bye 2022 et La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, la deuxième saison de Complètement Lycée a reçu deux prix, tout comme l’émission humoristique d’actualité Infoman 2022, la série jeunesse Lou et Sophie, le documentaire Je vous salue salope et la série documentaire Face au diable de la Côte-Nord.

Peu avant le gala de dimanche soir, le Gala d’ouverture des prix Gémeaux, animé par Nicolas Ouellet, sera diffusé sur ICI ARTV et sur le site web de Radio-Canada à partir de 15 h.

Les finalistes dans les différentes catégories sont sélectionnés au moyen de « grands jurys » formés par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Les lauréats sont ensuite déterminés au moyen d’un vote des membres de l’Académie.

Le prix Gémeaux du public sera aussi remis au courant de la soirée.