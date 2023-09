Le Bye bye, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé et Complètement lycée ont amorcé la course aux Gémeaux sur les chapeaux de roues, jeudi soir.

Les trois productions ont raflé de nombreuses statuettes dorées au Gala de l’industrie, animé par Nicolas Ouellet en direct du Complexe Desjardins, à Montréal.

Le Bye bye 2022 s’est imposé dans six catégories, dont meilleure création de costumes, meilleurs maquillages et coiffures, et meilleur montage (humour, magazine, variétés). La populaire revue de fin d’année pilotée par Simon Olivier Fecteau pourrait gonfler sa récolte dimanche, quand seront présentées les deux autres cérémonies de remises de prix.

En fiction, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, de Xavier Dolan, a réalisé un tour du chapeau en obtenant trois Gémeaux : montage, direction photographique et meilleure musique originale. Dans cette dernière catégorie, le trophée sera acheminé aux compositeurs américains David Fleming (Dune, The Last of Us) et Hans Zimmer (Inception, Gladiator). La minisérie sera présentée à Télé-Québec à l’automne. Elle est aussi offerte sur Club illico.

PHOTO FOURNIE PAR TÉLÉ-QUÉBEC Magalie Lépine-Blondeau, Éric Bruneau et Xavier Dolan dans La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Du côté des comédies, la deuxième saison de Complètement lycée, avec Rosalie Vaillancourt, semble profiter d’un irrésistible élan. L’offrande de Noovo, qui pastiche les feuilletons américains pour adolescents, a remporté deux importants trophées : meilleure réalisation (devant À propos d’Antoine, La confrérie, Les mecs et Sans rendez-vous) et meilleur texte (devant À propos d’Antoine, L’œil du cyclone, Léo et Sans rendez-vous).

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA Rosalie Vaillancourt dans Complètement lycée

Quatre autres titres ont réalisé des doublés : Je vous salue salope et Face au diable de la Côte-Nord en documentaire, Lou et Sophie en jeunesse, et Infoman 2022.

Parmi les autres gagnants, citons Club Soly, 100 génies, Mégantic, Désobéir : le choix de Chantale Daigle, Je voudrais qu’on m’efface, Y’a du monde à messe, Enquête et Larry.

Animés par Pierre-Yves Lord, les 38es prix Gémeaux seront diffusés sur ICI Télé dimanche à 20 h. En après-midi, ICI ARTV retransmettra le Gala d’ouverture dès 15 h.