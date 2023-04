Que faut-il rattraper sur l’Extra d’ICI Tou.TV et Club Illico ? La Presse et ses journalistes vous font part de quelques suggestions.

La Presse

Coco Ferme (Club Illico)

Coco Ferme est un divertissement moderne dans lequel les rebondissements se succèdent. Des sujets d’actualité comme le bien-être des animaux, l’alimentation locale et le retour à la terre sont au cœur de l’histoire. Quiconque a déjà songé à quitter la ville pour la campagne ressentira de nouveau cet appel à la vue des magnifiques paysages estriens dans lesquels évoluent les héros. Coco Ferme est d’ailleurs une occasion trop rare pour les enfants québécois de voir des jeunes qui leur ressemblent à l'écran. Une occasion que toutes les familles ne devraient pas hésiter à saisir. Véronique Larocque

Mégantic (Club Illico)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Mégantic ne se déploie pas comme une série racoleuse à la Chicago Fire ou Station 19. C’est pas mal plus étoffé et sensible comme proposition. Le scénario de Mégantic se concentre sur un noyau de Méganticois qui ont été au cœur de cet épouvantable drame ferroviaire. Comment se déroule leur vie avant, pendant et deux mois après l’accident de train ? Voilà où Mégantic nous amène : dans le quotidien chaviré de gens ordinaires, raconté avec humanité et réalisme. Les effets spéciaux sont particulièrement réussis, rien n’a l’air cheap dans cette minisérie de grande qualité. Hugo Dumas

Babylon (Club Illico)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Les cinéphiles férus d’histoire du cinéma prendront assurément plaisir à associer les différents personnages aux véritables artisans les ayant inspirés, mais ce foisonnement finit par laisser une impression générale d’improbable fourre-tout auquel participe trop de monde. Heureusement, Babylon (Babylone en version française) est rattrapé par un dernier acte fort émouvant, au cours duquel la magie du cinéma retrouve ses droits. Marc-André Lussier

Un gars, une fille (ICI TOU.TV)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Guy et Sylvie montrent qu’à 60 ans, on n’est pas destiné à la voie de garage ou au cimetière. Leur vie sexuelle se porte bien (merci, Viagra). Leur complicité n’a pas flétri et ils nourrissent plein de projets. On sent qu’ils s’aiment, se respectent et s’admirent, tout en se taquinant. Le picossage affectueux reste leur marque de commerce, quand même. Le père de Guy (Pierre Lebeau), son ex-belle-mère Mélanie (Mahée Paiement) et sa sœur lesbienne Élise (Élise Guilbault) apparaissent tous dans la première demi-heure. Vous aurez également des nouvelles étonnantes d’Anakin, le demi-frère de Guy. Hugo Dumas

Mille mauvais choix (Extra de Tou.tv)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Captée sur pellicule cinématographique 16 mm au cabaret Lion d’Or en mai 2022, cette prestation riche en confidences nous révèle un humoriste tantôt vulnérable (il habite seul une trop grande maison dans laquelle il devait fonder une famille), tantôt fendant (ne l’achalez plus avec vos anecdotes qui n’en finissent plus). Les fidèles ne seront pas trop déstabilisés. Les sceptiques pourraient être confondus. Marc-André Lemieux

T'es belle pour une Noire (Extra de Tou.tv)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Varda Étienne aborde un sujet explosif dans cette série documentaire : le colorisme. Produits par KOTV et réalisés par Ky Vy Le Duc, les quatre épisodes explorent ce fléau sous plusieurs angles. Au premier, on entend notamment l’animatrice Naadei Lyonnais (L’île de l’amour) dire candidement qu’elle sait qu’elle est « une personne noire facile à digérer » pour l’ensemble du public. Un test impliquant des enfants et deux poupées aux teints différents s’avère aussi révélateur. Marc-André Lemieux

ICI Tou.TV est gratuit. Toutefois, les contenus de la section EXTRA sont offerts à 6,99 $ par mois.