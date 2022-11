En panne d'inspiration? Voici ce qu'il faut regarder sur les plateformes de diffusion AppleTV+ et Prime Video.

La Presse

Everything Everywhere All at Once (Amazon Prime Video)

Rarement a-t-on l’occasion de voir un film aussi délirant, aussi fou, aussi éclaté. Des gags outranciers très assumés côtoient des scènes d’action parfaitement réglées, des références cinématographiques sont magnifiquement intégrées au récit, et le montage, étourdissant, est mis au service d’une histoire complètement insensée qui, pourtant, finit par avoir un sens. Marc-André Lussier

The Woman King (Amazon Prime Video)

The Woman King est une ode à la femme et à sa force, à l’Afrique et à sa beauté. Le corps des guerrières en mouvement, les paysages époustouflants, les habits (quel travail aux costumes de Gersha Phillips !), les chants, les danses… Tant de choses émerveillent dans ce long métrage de plus de deux heures. Les scènes de combat sont grandioses, tout est somptueusement chorégraphié. Les moments de drame sont déchirants. L’intrigue est prenante. L’ensemble de la distribution (dont John Boyega, soulignons-le, qui joue un roi convaincant au milieu de toutes ces actrices) est fantastique. Marissa Groguhé

Spirited (Apple TV+)

La comédie va dans plusieurs directions, de façon souvent fort créative. C’est parfois trop, mais aussi très drôle. Avec sa façon inédite de souligner le rôle positif que chacun peut avoir, en faisant de meilleurs choix. Spirited est tout indiqué pour se mettre dans l’esprit des Fêtes. Danielle Bonneau

Interview With a Vampire (Amazon Prime Video*)

Ce que le film de 1994 suggérait, la série de 2022 l’embrasse totalement : Louis de Pointe du Lac tombe amoureux de Lestat de Lioncourt, un vampire français cultivé, cruel et carnassier. À la Pygmalion, Louis apprend tout de Lestat : l’art de s’habiller, la chasse à l’humain, les bonnes manières à l’opéra, la lecture dans les pensées, le contrôle des pulsions tout comme l’abandon, la sensualité, le raffinement et même le polyamour. Interview with the Vampire dégouline de mélo, d’extravagance et de kitsch, mais dans une forme parfaitement assumée et réfléchie. Dans la même veine que True Blood(et de Maxwell House), c’est bon jusqu’à la dernière goutte. *Sur la chaîne payante AMC + via Prime Video. Hugo Dumas

Sidney (Apple TV+)

Quand Oprah Winfrey produit quelque chose, on prête attention. La « reine des médias » a obtenu l’appui des filles de Sidney Poitier pour présenter ce documentaire de 106 minutes, qui brosse le portrait du célèbre comédien, réalisateur et militant. Premier homme noir à remporter l’Oscar du meilleur acteur (en 1964 pour Lilies of the Field), Poitier a été emporté en janvier dernier par une crise cardiaque. Il était âgé de 94 ans. Réalisé par Reginald Hudlin (House Party, Boomerang), ce long métrage comprend des entrevues avec plusieurs grosses pointures, dont Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbra Streisand et Spike Lee. Marc-André Lemieux

Ticket to Paradise (Amazon Prime Video)

La magie opère, dans ce décor de carte postale (cocotiers, sable blanc, nuits étoilées), nage avec les dauphins incluse (sans oublier une cuite mémorable, qui changera le cours des choses). Bien sûr que c’est cousu de fil blanc (rose fluo !), il faut s’y attendre avec une comédie du genre. Mais on ne se plaindra pas de rire de bon cœur du tout début à la toute (toute !) fin de ce bien joli film, à la morale bonbon, à voir avec sa fille, tiens (mais peut-être pas son ex !). Silvia Galipeau

See How They Run (Amazon Prime Video)

