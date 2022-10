Quoi voir sur ICI TOU.TV Extra et Club Illico ? Pour y rattraper du contenu, La Presse et ses journalistes vous font quelques suggestions.

Larry (ICI TOU.TV Extra)

Larry ne se classe pas dans la filière des séries policières traditionnelles. Bien sûr, cette œuvre dense et brillante renferme une enquête haletante et des rebondissements imprévus, mais elle y incorpore des touches comiques et un drame personnel qui colore toute l’intrigue. Le tout, nappé de musique psychédélique des années 1970 et livré dans un emballage visuel évoquant le film classique The French Connection du cinéaste William Friedkin. C’est franchement captivant. Hugo Dumas

Le monde de Gabrielle Roy (ICI TOU.TV Extra)

C’est sympathique, touchant et charmant, pas du tout quétaine. Vraiment, mes préjugés ont brouillé mon jugement, désolé. Cette série lente et poétique ressemble aux adaptations télévisuelles qui ont été tirées des romans de Lucy Maud Montgomery, dont Anne… la maison aux pignons verts. Pour bronzer plus intelligent, Le monde de Gabrielle Roy se situe plus près de l’enchantement que de la détresse. Hugo Dumas

Babysitter (Club Illico)

Déstabilisant, audacieux et malaisant par moments (surtout lors d’une scène en particulier), Babysitter est tout sauf un film complaisant. Il nous fait certainement réfléchir sur l’aspect incontrôlable et irrationnel du désir. Mais soyez averti, vous pourriez vous demander, comme le personnage de Jean-Michel, dans quel degré vous êtes. La réponse : dans plusieurs degrés, justement. Émilie Côté

Le temps des framboises (Club Illico)

C’est difficile de décrire Le temps des framboises avec justesse et précision. Il y a des touches d’humour absurde entrelacées de moments poignants. C’est doux et dur, drôle et grinçant, tragique et comique. C’est une histoire finement tricotée de deuil, d’exils et d’incapacité à communiquer. Hugo Dumas

Cerebrum 2 (ICI TOU.TV Extra)

C’est super bon, Cerebrum 2. C’est meilleur que la première saison, qui était, rappelons-le, bien réussie. C’est une combinaison astucieuse de thriller policier, de suspense psychologique et de série médicale dite classique. Hugo Dumas

La Maison-Bleue (ICI TOU.TV Extra)

Après une première saison en dents de scie, La Maison-Bleue a vraiment trouvé son erre d’aller. Sa suite délirante, présentement diffusée sur ICI Télé après avoir été offerte en primeur sur ICI Tou.tv Extra au printemps 2021, nous fait rire fort à chaque épisode. Les acteurs y sont évidemment pour quelque chose. Le plaisir avec lequel ils mordent dans chaque ligne des auteurs Ricardo Trogi et Daniel Savoie est contagieux. Marc-André Lemieux

Les enfants invisibles (ICI TOU.TV Extra)