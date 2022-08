Que faut-il dévorer sur Crave? Voici quelques suggestions de nos journalistes.

La Presse

Charlotte Cardin : The Phoenix Experience

Après avoir donné 13 spectacles à guichets fermés au MTelus et enflammé les plaines d’Abraham au Festival d’été de Québec plus tôt cet été, Charlotte Cardin propose quelque chose d’infiniment plus intimiste. Initialement offerte au printemps 2021 pour marquer la sortie de l’album Phoenix, cette performance immersive se décline en 15 magnifiques tableaux, réalisés par Sebaztian. Marc-André Lemieux

Belfast

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

L’attachement des protagonistes à leur coin de pays est très bien évoqué, notamment grâce à la solidité des liens familiaux. Il s'agit de l'une des qualités du scénario de Kenneth Branagh. Le couple de grands-parents (magnifiques Judi Dench et Ciarán Hinds) incarne justement cette volonté de continuité, malgré les écueils. Ce couple vieillissant est d’ailleurs dépeint avec beaucoup d’affection. Le personnage de la mère (Caitríona Balfe), femme bien enracinée à qui il ne viendra pas à l’esprit non plus d’aller s’installer ailleurs, est aussi très solide. Il convient d’ailleurs de souligner la qualité d’ensemble d’une distribution de toute première classe. Marc-André Lussier

Ouistreham

La façon dont Emmanuel Carrère aborde la question de l’éthique sacrifie parfois le sens de la nuance au profit de la fiction (l’écrivaine se retrouve au cœur d’une trahison affective qu’elle aurait sans doute évitée dans la réalité), mais Ouistreham a le grand mérite d’exposer, avec beaucoup d’authenticité, la vie de ces personnes trop souvent invisibles aux yeux de la société et de ses enjeux politiques.

Mères parallèles

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Sobre et grave, souvent émouvant, Madres paralelas (Mères parallèles) ne s’inscrit pas d’emblée parmi les films les plus spectaculaires du chantre de la Movida, mais il procède d’une exploration profonde de tous les aspects de la nature humaine. Penélope Cruz y trouve aussi là l’un de ses plus grands rôles. Marc-André Lussier

The First Lady

The First Lady, série présentée sur Crave, nous plonge dans la vie de trois premières dames américaines, Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama. Trois époques différentes, trois femmes qui ont vécu à la Maison-Blanche et qui ont marqué l’histoire chacune à leur façon. The First Lady, c’est aussi le plaisir de retrouver trois comédiennes de grand talent, soit Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer et Viola Davis. Olivia Lévy

No Time To Die

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

En vérité, No Time to Die est un épisode empreint de nostalgie, un sentiment que ressent à coup sûr le spectateur en assistant au chant du cygne d’un acteur qui, sans compter le plus de films, est quand même celui ayant prêté ses traits à James Bond le plus longtemps. Et qui, grâce à son talent d’acteur, a donné au personnage une nouvelle profondeur. Il est d’ailleurs évident que, de la même manière qu’ils l’avaient fait lors de l’entrée de Daniel Craig avec Casino Royale, les artisans devront maintenant relancer la série sur de toutes nouvelles bases. On leur souhaite bonne chance, car la barre sera très haute. Marc-André Lussier

Le bruit des moteurs

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Film difficile ? Oui. Film à voir plus d’une fois pour en saisir toute l’essence ? Sans doute. Philippe Grégoire nous l’avait dit en entrevue. Il aime faire réfléchir les gens. Il ne donne pas toutes les réponses. Cela dit, on ne boudera pas notre plaisir. Ce film comprend de belles idées et est porté par deux jeunes acteurs en pleine forme. André Duchesne

Respect

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Respect fait partie de ce genre de films où la valeur du spectacle est directement liée à la performance de l’actrice ou de l’acteur qui tient le rôle principal. Sur ce plan, Jennifer Hudson est à la hauteur d’un rôle que peu de chanteuses et d’actrices auraient pu tenir avec autant de maîtrise. Sans aller jusqu’à l’imitation, la concurrente de la troisième saison d’American Idol(elle fut septième au classement à l’époque !) parvient à traduire vocalement – et intérieurement – la transformation d’une chanteuse qui, passant du gospel au jazz sans ne jamais vraiment rencontrer le public, a quand même mis un temps avant de trouver sa voix dans la soul. Marc-André Lussier

Mixmania, 20 ans plus tard

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Mixmania : 20 ans plus tard braque les projecteurs sur la cohorte de 2002, les Mix originaux. C’est très bon, quoiqu’un peu court à une quarantaine de minutes. Il y avait ici un sujet de film d’au moins une heure et demie, facile. Dans un décor de conventum vintage, Annabelle, Julie, Ariane, Frank, Emmanuel et Pierre-Luc confient à Bianca Gervais – qui réalise également le documentaire – les avantages et les inconvénients d’avoir été nourris si jeunes aux cris stridents du Centre Bell et des FrancoFolies. Hugo Dumas

Blue Bayou

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Blue Bayou avance avec un seul objectif en tête : dénoncer une injustice. Il manque de finesse dans la forme, mais sur le fond, on ne peut que céder à la force de son histoire et adhérer à son propos. Comment ne pas trouver inhumain que des gens soient menacés d’être renvoyés dans un pays qu’ils ne connaissent pas après avoir passé leur vie dans celui qu’ils ont toujours considéré comme le leur ? Alexandre Vigneault

Hacks

Un seul mot pour vous : Hacks ! C’est bon, drôle et intelligent. C’est la comédie de l’année. Les personnages qui gravitent autour des deux héroïnes sont tout aussi hilarants. Il y a l’adjointe délurée Kayla, la directrice de tournée psychorigide et l’assistant personnel déconnecté qui fournissent beaucoup de matière à rigolade. Hugo Dumas