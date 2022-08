Quels sont les incontournables à voir sur Disney+ ? Voici quelques suggestions.

Lightyear

La passion du réalisateur Angus MacLane pour les films de science-fiction est manifeste. Cela transparaît dans les nombreuses références aux classiques du genre. Il y a juste assez de détails techniques pour ravir les mordus de science-fiction et beaucoup d’humour, grâce notamment au sympathique chat-robot Sox. Mais même s’il offre un divertissement de haute qualité, le film d’animation se contente habilement de respecter une formule éprouvée. Danielle Bonneau

She-Hulk : Attorney at Law

Nouveauté dans l'univers Marvel : She-Hulk : Attorney at Law qui met en vedette l'actrice originaire de Regina, en Saskatchewan, Tatiana Maslany. Jennifer Walters (Maslany) mène une carrière d'avocate avec brio. Lors d'un voyage avec son cousin, Bruce Banner, alias Hulk (Mark Rufalo), toutefois, les choses changent lorsqu'ils sont victimes d'un accident. Et une contamination sanguine fera le reste. Le premier épisode met bien la table, humour en prime. De plus, Jennifer Walters qui s'adresse directement à la caméra, un peu à la Deadpool, rend le tout encore plus sympathique. À surveiller les jeudis. Maryse Tessier

Only Murders in the Building

Difficile de bricoler une série aussi charmante et pétillante qu’Only Murders in the Building de Disney+. La deuxième saison ne déçoit pas, loin de là. Elle greffe la grande Shirley MacLaine à sa distribution cinq étoiles qui comprend deux grosses pointures de l’humour : Steve Martin et Martin Short. Hugo Dumas

Abbott Elementary

Tournée sous forme de faux documentaire, cette série touchante, intelligente et craquante nous transporte dans une école primaire au cœur d’un quartier défavorisé de Philadelphie. Pensez à Modern Family et Parks and Recreation qui auraient eu un bébé. À la façon de Ted Lasso, Janine et son enthousiasme contaminent lentement mais sûrement le personnel de l’école Abbott. Tout ça s’effectue évidemment dans le malaise, l’humiliation et une quantité hilarante de faux pas. Le rythme des épisodes est rapide et le texte, brillant. Voilà une sitcom efficace qui attaque des enjeux actuels avec mordant et bienveillance. Hugo Dumas

Santa Evita

Certains diront que cette série est macabre. Or, elle est ô combien fascinante ! Un pan de l'histoire de l'Argentine est présenté dans cette minisérie basée sur le livre de Tomas Eloy Martinez, Santa Evita. Eva Perón était nettement plus populaire que son mari, le général Juan Perón. À son décès, le 26 juillet 1952, son corps a été embaumé par le Dr Pedro Ara, reconnu pour ses compétences à la matière. Santa Evita, offerte sur le volet Star de Disney+, est par moment anxiogène, mais nous accroche. À écouter en espagnol, avec les sous-titres, pour mieux capter les émotions des personnages. Maryse Tessier

Dr. Strange in the Multiverse of Madness

Quel aurait été ce film sans Sam Raimi ? Plusieurs craignaient toutefois que la grosse machine Marvel empêche Sam Raimi d’exprimer son style si particulier. Rassurez-vous, Multiverse of Madness porte sa signature, surtout la deuxième moitié du film : gros monstres menaçants, petits esprits agaçants, héros ensanglantés, cadavres défigurés, morts violentes, lieux sinistres, moments de suspense. Le tout appuyé par les compositions du grand Danny Elfman – le combat de magie musicale est exquis. Pascal Leblanc

Ms. Marvel

Il y a Captain Marvel avec Carol Danvers, interprétée par Brie Larson. Il y a maintenant Ms. Marvel avec Kamala Khan, jouée avec brio par Iman Villani. La jeune actrice a dévoilé en entrevue être une grande admiratrice des aventures de Ms. Marvel. Et son admiration se transpose dans son jeu d'actrice, qui s'avère très inspirant. Ça fait du bien de voir une superhéroïne, jeune, dynamique, à l'écran. Les liens avec la culture pakistanaise et la Partition, épisode dramatique entre l'Inde et le Pakistan, sont bien présents. Bref, Ms. Marvel constitue une excellente introduction au personnage, que l'on reverra dans The Marvels, dont la sortie est prévue le 28 juillet 2023. Maryse Tessier

Obi-Wan Kenobi

