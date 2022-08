À venir dans le catalogue de Disney + : Lightyear le 3 août, She-Hulk : Attorney at law le 17. Deux autres nouveautés ont également été annoncées pour le mois de septembre : Andor, mini-série évoluant dans l'univers de Star Wars, et Cars On The road, dans laquelle on retrouve Flash McQueen et son complice Mater. Voici les bandes-annonces de ces titres à surveiller.

La Presse

Lightyear

She-Hulk : Attorney at Law

Andor

Les trois premiers épisodes seront offerts dès le 21 septembre.

Cars On The Road

Le premier épisode sera diffusé le 8 septembre.