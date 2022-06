Que faut-il rattraper sur Crave? Voici quelques suggestions de nos journalistes.

Les oiseaux ivres

Le film s'appuie sur la magnifique trame musicale de Philippe Brault. De plus, Ivan Grbovic tire aussi de son quatuor d’acteurs des performances d’une très grande finesse. Notons plus particulièrement les compositions d’Hélène Florent, dont le jeu dépouillé s’harmonise parfaitement à la quête d’une femme n’arrivant pas à s’épanouir, et de Claude Legault, dans la peau d’un homme un peu dépassé par tout ce qui se passe dans sa vie familiale. Et autour. Marc-André Lussier

Tony Hawk : Until the Wheels Fall Off

Tony Hawk : Until the Wheels Fall Off n’a peut-être pas la profondeur de ces documentaires qui peuvent toucher au-delà des cercles des convertis. Il offre toutefois une perspective fort intéressante et des scènes saisissantes qui happeront n’importe quel ado ou adulte qui s’est un jour élancé sur une planche à roulettes en rêvant d’arriver à la semelle d’une des idoles de la Bones Brigade. Alexandre Vigneault

Irma Vep

Irma Vep a été captée dans la Ville Lumière avec une kyrielle d’acteurs français. Les dialogues y valsent habilement entre les langues de Shakespeare et de Molière. Le plus épatant, c’est la forme. La réalisation, à la fois moderne et rétro, est sublime. Hugo Dumas

Hacks

Un seul mot pour vous : Hacks ! C’est bon, drôle et intelligent. C’est la comédie de l’année. Les personnages qui gravitent autour des deux héroïnes sont tout aussi hilarants. Il y a l’adjointe délurée Kayla, la directrice de tournée psychorigide et l’assistant personnel déconnecté qui fournissent beaucoup de matière à rigolade. Hugo Dumas

Gaslit

Une série qui vaut bien le détour, c’est Gaslit. Cette minisérie historique, uniquement offerte en anglais, quel dommage, met en vedette deux acteurs au sommet de leur art, Julia Roberts et Sean Penn (méconnaissable sous un kilo de prothèses faciales). Gaslit revient sur le scandale du Watergate en empruntant le point de vue de la pétillante Martha Mitchell (épatante Julia Roberts), femme du procureur général John Mitchell (excellent Sean Penn), un homme influent qui préside aussi le comité de réélection du président Richard Nixon. Hugo Dumas

Drive My Car

Lauréat du prix du meilleur scénario au Festival de Cannes l’an dernier (plusieurs festivaliers l’attendaient plus haut dans le palmarès), Drive My Car est un film dont il émane une douce mélancolie, alliée à une réflexion sensible et mature sur la profondeur d’un sentiment amoureux. Sans contredit l’une des plus belles œuvres cinématographiques que nous ayons vues récemment. Marc-André Lussier

The Last Duel

La réussite de The Last Duel(Le dernier duel en version française) tient d’abord à la construction astucieuse d’un récit inspiré par un véritable fait divers historique. En racontant la même histoire du point de vue de trois personnages différents, les scénaristes Matt Damon, Ben Affleck et Nicole Holofcener ont ainsi eu l’occasion de développer une intrigue plus complexe qu’elle ne pourrait paraître de prime abord. Marc-André Lussier

Jane par Charlotte

Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait encore jamais fait. Un échange inédit, sur plusieurs années, qui efface peu à peu les deux artistes pour laisser apparaître une mère face à sa fille. Charlotte Gainsbourg a su, dans ce film consacré à sa mère, tracer un portrait vibrant de leur relation. Marc-André Lussier

Fantastic Beasts – The Secrets of Dumbledore

Troisième volet de la série Fantastic Beasts, Les secrets de Dumbledore est le plus réussi du lot, malgré une fin quelque peu… décevante. Tout admirateur de la franchise Harry Potter devrait toutefois y trouver son compte. Marissa Groguhé