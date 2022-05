En panne d'inspiration? Voici quelques suggestions à regarder sur les plateformes de diffusion AppleTV+ et Prime Video.

La Presse

WeCrashed (Apple TV+)

WeCrashed se concentre sur le couple formé par Adam Neumann (Jared Leto) et sa femme, Rebekah (Anne Hathaway), les deux figures charismatiques et narcissiques de WeWork. Avant le grand effondrement, WeWork a orchestré des fêtes déchaînées et nagé dans le fric. Adam et Rebekah, très ésotériques, ont également multiplié les comportements douteux et les chicanes épiques. Bref, tous les ingrédients d’un drame shakespearien se trouvent dans WeCrashed. Hugo Dumas

Pachinko (Apple TV+)

Vraiment, si vous raffolez des sagas foisonnantes du type Une amie prodigieuse d’Elena Ferrante, vous devez regarder Pachinko, une œuvre remuante à la Roots, qui raconte l’exil japonais d’une famille sud-coréenne sur quatre générations. C’est magnifique. Hugo Dumas

Severance (Apple TV+)

Sans exagérer, Severance est l’une des séries les plus originales et les plus surprenantes de 2022. Oui, ça démarre lentement, c’est le plus gros défaut des deux premières heures, ne désespérez pas. Mais quand l’intrigue anxiogène décolle, c’est quasi impossible de s’en extirper. Hugo Dumas

CODA (Apple TV+)

CODA est le remake américain de La famille Bélier, immense succès du cinéma français en 2015. Parfait exemple du « film pur bonheur », CODA n’évite pas les excès de sentimentalisme et les effets plus appuyés. Mais il n’en demeure pas moins attachant. Le film a remporté les grands honneurs à la dernière cérémonie des Oscars, en décrochant la convoitée statuette du meilleur film. Marc-André Lussier

Being The Ricardos (Amazon Prime Video)

Le célèbre scénariste Aaron Sorkin (The Social Network) propose ici sa troisième réalisation. Il s’intéresse cette fois-ci au parcours de Lucille Ball, vedette incontestée de la télé des années 1950, et à son mari, Desi Arnaz. Nicole Kidman et Javier Bardem y sont remarquables. Marc-André Lussier

Reacher (Amazon Prime Video)

On pourrait qualifier Reacher de série popcorn, soit l’équivalent télé d’un blockbuster estival qui n’exige aucun effort mental. Après quatre épisodes, on n’est toujours pas convaincu qu’il s’agisse d’une bonne manière de passer nos soirées, mais, chose certaine, on est quand même curieux de connaître le fond de l’histoire du personnage principal, une armoire à glace de 6 pi 2 po au passé trouble, incarné par l’acteur Alan Ritchson. Marc-André Lemieux

The Tourist (Amazon Prime Video)

Découpé en six épisodes d’une heure, ce thriller de BBC One raconte l’histoire d’un homme amnésique (Jamie Dornan) qui tente de découvrir sa véritable identité en plein désert australien. Moins saisissante que Memento (Christopher Nolan, 2000), cette coproduction entre l’Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie réussit à nous divertir. Et The Tourist se prend juste assez au sérieux, jamais trop. Marc-André Lemieux