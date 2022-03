Que faut-il voir sur ICI TOU.TV Extra? Pour y rattraper du contenu, La Presse et ses journalistes vous font quelques suggestions.

C'est comme ça que je t'aime, saison 2

Ce deuxième chapitre de C’est comme ça que je t’aime, imaginé par François Létourneau, ne déçoit pas les fans. L’écriture intelligente de François Létourneau, capable de gags puérils autant que de finesse et de sensibilité, se rapproche de celle des frères Coen (Fargo, The Big Lebowski), mais en plus rigolo. Vraiment, François Létourneau, épaulé par les réalisateurs Jean-François Rivard et Robin Aubert, confectionne de la télé de grande, grande qualité. Hugo Dumas

Lou et Sophie

L’une des plus belles surprises de 2021, signée par Yannick Éthier (Le chalet, L’Académie). Pas besoin d’être un « jeune adulte » pour apprécier ce Thelma et Louise nouvelle génération, qui propose des performances inspirées de Jade Charbonneau et Zeneb Blanchet. Devant l’objectif des réalisateurs Sandra Coppola et Félix Tétreault, ces actrices en pleine ascension campent deux adolescentes rebelles qui vivent une histoire d’amitié fusionnelle. Marc-André Lemieux

Les petits rois

Découvrez l’univers de deux meilleurs amis, Julep (Pier-Gabriel Lajoie) et Adaboy (Alex Godbout), au sommet de la pyramide sociale du collège Reine-Isabella. Mais la vie dorée de ces deux jeunes adultes – et de leur clique – prend une tournure inquiétante quand ils se mettent à recevoir des textos de menaces. On ne devient pas aussi populaire sans se faire des ennemis. Pour les fans de Riverdale, Elite et Pretty Little Liars. Hugo Dumas

Libre-échange

On n’était pas convaincu après un épisode, mais après quatre, on comprend mieux pourquoi KOTV (Entre deux draps) souhaitait reprendre ce format britannique signé par Nick Hornby (About a Boy, Wild). Bien ciselés, les dialogues sont tantôt drôles, tantôt incisifs, et toujours intelligents. Le travail d’adaptation est également réussi. Les épisodes, d'une durée de 10 minutes, mettent en vedette Louis Morrissette et Marie-Claude Guérin. Marc-André Lemieux

Seuls

Seuls, du documentariste Paul Tom, raconte avec doigté les trajectoires d’Afshin, Alain et Patricia, arrivés au Canada à l’adolescence sans maman ni papa pour veiller sur eux, comme environ 400 autres jeunes chaque année. Ce film touchant parle autant d’arrachement que d’hospitalité. Alexandre Vigneault

Tenir salon