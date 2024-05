La Famille Denuy Le gâteau de noces country de Claude Meunier

Plus de 45 ans après Bonjour Huguette et C’est Noël, que n’ont jamais cessé de fredonner les fidèles de Paul et Paul, Claude Meunier lance vendredi l’album western de ses rêves, avec La Famille Denuy, un groupe de musiciens d’élite qui maîtrisent sans farce l’art du vrai bon country. Compte rendu d’une soirée passée en compagnie des cowboys les moins sérieux en ville.