(New York) Une comète a dû atterrir lors de la cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs 2024. Les membres de R.E.M. avaient plaisanté quelques heures plus tôt qu’il faudrait « une comète » pour que le groupe se produise une dernière fois ensemble. Pourtant, ils étaient là, réunis lors du gala à l’hôtel Marriott Marquis de New York jeudi soir.

Maria Sherman Associated Press

L’évènement annuel a célébré un groupe d’auteurs-compositeurs talentueux, dont R.E.M., Steely Dan et Timbaland.

Bill Berry, Peter Buck, Mike Mills et Michael Stipe, de R.E.M., sont à l’origine de nombreux succès de rock alternatif tels que Everybody Hurts et It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine). Jeudi, ils ont stupéfié le public avec le point culminant incontesté de la soirée : une version acoustique de Losing My Religion.

« Nous sommes R.E.M., a déclaré Michael Stipe. Et voici ce que nous avons fait. »

Stipe a souligné leur force en tant que groupe et leurs premiers efforts pour posséder leurs enregistrements principaux et partager équitablement les crédits d’écriture de chansons. « Beaucoup de gens ont cru en nous », a-t-il soutenu.

Jason Isbell a repris le tube du groupe, It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine). Ensuite, il a plaisanté en disant : « Je n’ai jamais dit autant de mots aussi rapidement de toute ma vie. »

La créatrice de succès de Nashville Hillary Lindsey, qui a aidé à écrire Girl Crush pour Little Big Town et Jesus, Take the Wheel pour Carrie Underwood, a été intronisée avec Dean Pitchford, qui a aidé Kenny Loggins avec le mégasuccès Footloose et a co-écrit Fame et Holding Out For a Hero.

Les Bacon Brothers, le duo folk rock composé de l’acteur Kevin Bacon et de Michael Bacon, ont présenté Pitchford avec une version turbulente de Footloose. Denise Williams a enlevé ses chaussures pour danser tout en chantant son tube écrit par Pitchford, Let’s Hear It For the Boy.

Irving Azoff a par ailleurs dirigé la célébration du groupe Steely Dan, connu pour ses chansons Do It Again et Hey Nineteen.

Missy Elliott a remercié le regretté rappeur Magoo de lui avoir présenté Timbaland dans une introduction énergique à son partenaire d’écriture et de production de longue date, soulignant qu’il avait « un don ».

« Timbaland a littéralement changé la cadence de l’époque, car il traitait également les disques hip-hop comme des disques R & B », a-t-elle souligné.

Par ailleurs, Paul Williams a remis à Diane Warren le prix Johnny Mercer, la plus haute distinction décernée par l’évènement, en disant à la blague que l’intelligence artificielle « s’inquiète de Diane Warren ». Andra Day a interprété Stand Up for Something, chanson écrite par Warren, qui avait déjà été intronisée au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs en 2001.

Le Temple de la renommée des auteurs-compositeurs a été créé en 1969 pour honorer ceux qui créent de la musique populaire. Un auteur-compositeur possédant un catalogue de chansons remarquable est admissible à l’intronisation 20 ans après la première sortie commerciale d’une chanson.

Parmi ceux qui ont été intronisés, on retrouve notamment Gloria Estefan, Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Jon Bon Jovi et Richie Sambora, ainsi qu’Elton John et Bernie Taupin.