PHOTO JANE BARLOW, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La populaire chanteuse américaine Taylor Swift a annoncé jeudi que sa mégatournée Eras, la plus lucrative de toutes les séries de concerts jamais présentées, se terminera au mois de décembre prochain.

« C’est la toute première fois que je m’admets que cette tournée va se terminer en décembre », a déclaré la chanteuse lors d’un discours à son public de Liverpool, juste avant de chanter la version de 10 minutes de son succès All Too Well. Tant de nouvelles dates ont été annoncées depuis le lancement de la tournée que les admirateurs de l’artiste ne savaient pas encore officiellement si d’autres spectacles étaient prévus pour 2025. Le spectacle de Liverpool étant le 100e de la tournée, Swift en a profité pour faire cette annonce importante.

La tournée Eras, qui consiste en plus de 150 spectacles à travers le globe, tire ainsi à sa fin. Taylor Swift a battu de nombreux records de foule dans plusieurs arénas dans le monde. Le spectacle de trois heures environ comporte une liste de près de 50 chansons, dont un segment acoustique qui change de ville en ville.

Vous avez tant fait pour être avec nous. Vous avez prévu votre présence longtemps à l’avance. Vous avez planifié ce que vous alliez porter. Vous avez mémorisé les paroles. Vous êtes arrivé ici. Vous avez compris le stationnement. Je veux passer ce 100e spectacle à penser à tout ça, à vivre ce moment et être ici avec vous. Sachez simplement que j’apprécie chaque once d’effort que vous déployez pour être avec nous alors que cette tournée atteint aujourd’hui les trois chiffres en nombre de spectacles. Taylor Swift

La tournée Eras couvre le répertoire de Taylor Swift, sur 18 ans de carrière. Depuis la sortie de l’album The Tortured Poets Department, le 19 avril dernier, une toute nouvelle section du concert est dédiée aux chansons de ce disque-fleuve, très bien reçu par la critique et les fans. Déterminée comme la plus lucrative de toutes les tournées de l’Histoire de la musique, Eras génèrera d’ici sa clôture au moins 1 milliard de dollars, selon le magazine spécialisé Pollstar.

Alors que Swift en est au tiers du volet européen de la tournée, elle repartira ensuite vers l’Amérique du Nord pour des spectacles au États-Unis, puis au Canada, dont six spectacles à Toronto, en novembre. La tournée Eras se conclura normalement le 8 décembre à Vancouver.