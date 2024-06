Ami du Québec depuis longtemps, l’auteur-compositeur-interprète français Albin de la Simone n’en est pas à ses premières Francos, mais il va réaliser un vieux rêve cette année en jouant avec un groupe formé uniquement de musiciens québécois. Discussion chaleureuse avec un artiste qui n’aime pas faire de surplace.

Qu’est-ce que ça représente pour vous, de venir chanter aux Francos, à Montréal ?

C’est presque une tradition, et un plaisir. Je viens au Québec depuis très longtemps, très souvent, et je suis venu aux Francos à chaque album. C’est retrouver une partie de ma vie et faire un concert devant un public que je ne vois pas assez souvent, qui m’est fidèle et auquel je suis fidèle.

Ç’a toujours été une priorité que votre carrière se développe des deux côtés de l’Atlantique ?

Oui. Il se trouve qu’adolescent, j’étais venu à Saint-Hyacinthe en échange. Depuis, le Québec fait partie de moi. Je m’y sens bien et j’ai toujours tout fait pour venir y jouer, dans de multiples conditions et circonstances. Et puis j’y ai maintenant une sorte de famille amicale, toute une bande de gens comme Pierre Lapointe, Ariane Moffatt, Jérôme Minière, Philippe Brault…

Le secret d’une relation à long terme, c’est donc une présence régulière ?

Le secret pour se faire des amis au Québec, c’est de ne jamais essayer d’imiter l’accent québécois ! Ha ! ha !

On vous connaît comme auteur-compositeur-interprète, mais vous avez joué récemment du piano sur l’album de Beyries…

Mon premier métier, c’est de jouer et arranger des disques. J’ai joué sur une grosse centaine d’albums comme musicien de studio. J’adore faire ça, je le fais moins maintenant que je suis davantage chanteur, mais quand on m’invite, je suis heureux. Beyries m’a invité, avec Joseph Marchand, qui est une sorte de frère pour moi.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’auteur-compositeur-interprète Albin de la Simone

Qu’est-ce que les artistes québécois apportent dans votre travail ?

Plein de choses à différents niveaux. Pierre Lapointe, c’est une inspiration, un être tellement talentueux et brillant et actif et foisonnant. Robbie Kuster, qui a été batteur avec Patrick Watson, je l’ai invité à jouer sur mon plus récent disque, parce que j’adore sa musicalité, son son. J’ai toujours pensé qu’au Québec, les musiciens sont vraiment très, très bons. Ça ne veut pas dire qu’en France ils sont mauvais, mais on n’a pas la même culture instrumentale. Il y a aussi la grande tradition de la chanson au coin du feu de bois. La guitare acoustique, les familles qui chantent… Les gens chantent tous au Québec, j’ai l’impression !

À quoi ressembleront les spectacles que vous allez présenter aux Francos ?

J’ai terminé ma tournée franco-européenne il y a un mois. Les spectacles de Montréal seront uniques et m’excitent beaucoup, car ils sont l’illustration parfaite de ce dont on parle depuis tout à l’heure : je serai accompagné par Joseph Marchand à la guitare, Robbie Kuster à la batterie et Virginie Reid aux claviers. Je monte enfin un groupe québécois, avec mes copains ! C’est vraiment une envie profonde que j’avais.

Vous serez aux Francos en même temps que plein d’artistes français, de Zaho de Sagazan à Francis Cabrel. Comment se porte la chanson française ?

Il y a aussi Aliocha Schneider, un Franco-Québécois ! Lui et Zaho de Sagazan sont l’illustration parfaite que lorsque la chanson française est originale et de bonne qualité, elle se porte très bien. Un chanteur n’a aucun intérêt à ressembler aux autres, il a plutôt intérêt à développer sa singularité. Comme Zaho de Sagazan, qui est reconnaissable parmi cent mille, qui écrit très bien, chante très bien. C’est avec joie que je vois apparaître des gens comme ça. Et puis Cabrel, c’est l’autre bout du fil justement, une grande et belle carrière qui en vieillissant s’affine encore. Ça me touche vachement aussi. On parle vraiment de gens qui font des chansons au sens noble du terme.

Plus de 20 ans de carrière, 7 albums, des centaines de collaborations… À 53 ans, est-ce qu’on peut vous considérer comme un vieux routier ?

Il y a Cabrel quand même ! (Rire.) Mais oui, je réalise que je tiens sur la durée, et que je commence à être une sorte de routier effectivement. Ça, c’est génial, car c’est ce qui est le plus difficile, durer. Et non seulement je dure, mais j’ai l’impression d’être toujours en progression. Je ne fais rien de plus qu’essayer de faire de mon mieux, comme tout le monde, mais les choses se passent constamment de mieux en mieux, on dirait.

Avec toujours le défi de la pertinence, de dire quelque chose de signifiant ?

Oh oui ! Il faut juste rester perméable, et poreux, et à l’écoute de soi. Il y a tellement de choses que je n’ai pas résolues encore, y compris artistiquement. J’ai du boulot ! Je sens que ça va me stresser de voir que le temps passe, dans le sens où je n’ai pas l’impression d’avoir tout dit. Après, plus on en a dit, plus c’est difficile de formuler les choses sans se répéter.

Qu’est-ce qui vous attend pour la suite de 2024 ?

Cet automne, je m’enferme à droite à gauche, car j’aurai un printemps prochain très riche. Je publie un livre de dessins et de textes, sur la thématique de mon adolescence. Je vais aussi sortir un EP, et une expo, et je pars en tournée en solo pendant laquelle je vais jouer, chanter, raconter, dessiner sur scène. Je vais tout mélanger, et tout sera cohérent. Mais j’ai beaucoup de travail cet automne pour mettre ça en place.

Allez-vous passer du temps au Québec ?

En plus de mes deux concerts à la Cinquième Salle pendant les Francos, je vais jouer le 16 juin en solo dans une église de Saint-Casimir. Puis je vais revenir au Québec en août… pour réaliser un album secret.

Albin de la Simone est en spectacle ce vendredi 14 juin et le samedi 15 juin à 19 h, à la Cinquième Salle de la Place des Arts.

Consultez la page du spectacle