Québec The Kid Laroi, Shaboozey et Milky Chance au nouveau festival Fono

Plusieurs vedettes internationales et de nombreux artistes locaux sont attendus pour un tout nouvel évènement musical, au cœur du campus de l’Université Laval : le festival Fono. Shaboozey, The Kid Laroi, Claudia Bouvette, Milky Chance, Matt Holubowski et plusieurs autres monteront sur scène les 13 et 14 septembre prochain à Québec.