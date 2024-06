Lary Kidd vient de sortir un album, donnera deux spectacles dans le cadre des Francos, poursuit une tournée anniversaire avec son groupe Loud Larry Ajust puis dessine toujours des vêtements pour sa marque Officiel. Il y avait matière à discussion.

Le cheval blanc de Napoléon

Sorti il y a une dizaine de jours, le troisième disque de Lary Kidd est un exercice de style, conçu sans l’ambition de véhiculer de messages particuliers. « Où j’en suis dans ma vie, je ne sais plus si j’ai tant le goût de dire quelque chose plutôt que de simplement servir les beats qu’on me donne afin de créer un produit cohérent, fun à écouter, indique le rappeur. Deux chansons que j’ai coupées étaient assez engagées, mais cet album est trop cinglant et pas assez sérieux. Elles ne sont pas mortes pour autant. »

Le propos

« C’est le rap que j’aime. Marteler ces mêmes affaires, mais de mieux en mieux. Ce sont des codes que j’utilise depuis longtemps dans lesquels je me réfugie », affirme Lary Kidd. Ses références sont celles de plusieurs rappeurs qui s’amusent avec le champ lexical de la cocaïne, de la vie rapide et glorieuse des gangsters, à l’instar de plusieurs films de Martin Scorsese. « J’aime bien dire que je suis un imbécile heureux. Je suis un gars relativement cool, mais dans ma musique, vraiment moins. J’imagine que j’y passe un certain mal-être. »

Le personnage

Laurent Fortier est Lary Kidd, qui possède aussi son alter ego excessif, Jeune Homme. « Il est campé sur un ancien moi mixé avec tout ce que je consomme d’art, de télé, de nouvelles et ce qu’on me raconte, explique-t-il. Je ne me suis jamais vraiment accordé de recul par rapport au personnage. Je l’utilise en tant que communicateur. C’est une réflexion que je pourrais peut-être avoir à la fin de ma carrière. »

Les spectacles aux Francos

Le cheval blanc de Napoléon sera officiellement présenté au public à l’occasion de deux concerts, les 13 et 14 juin, aux Foufounes Électriques. « On voulait donner un show à petite échelle, deux fois 400 personnes, pour la proximité avec les fans. La salle est carrée, alors tu vois tout le monde. C’est comme une communion », souligne Lary Kidd. Les amis Loud et Ajust seront présents, tandis que Fléau Dicaprio assurera la première partie avec entre autres Shreez, Obia le Chef et Le Youngin.

La tournée avec LLA

Pour souligner les 10 ans de l’album Blue Volvo, Loud Lary Ajust (LLA) se déplace dans la province afin de célébrer avec ses fans des premiers jours. Après Québec et le festival Santa Teresa, le trio sera au festival La Noce, à Saguenay, le 4 juillet, puis à Montréal, à Baie-Saint-Paul, à Drummondville et à Granby. « Nous sommes tout le temps ensemble dans la vie. Quand il y a une game de hockey, un barbecue, n’importe quoi, on est ensemble. Nous sommes les trois mêmes chums en tournée. Et les gens crient nos paroles ! Le mot, c’est plaisir ! »

Tailler sa propre place

Si Blue Volvo a 10 bougies, Gullywood en a maintenant 12. Le 10e anniversaire du premier opus du groupe avait d’ailleurs été souligné de belle façon aux Francos, en 2022. La scène rap québécoise demeure petite et, pendant longtemps, LLA frayait seul son chemin. « Ce n’est pas qu’on était fermés, mais on ne voyait pas l’utilité d’aller vers les autres. Ça ne veut pas dire qu’on haïssait tout le monde, précise Lary en riant. Avec l’âge, on ouvre nos horizons. […] C’est de ça que je parle dans Les fantômes de la SOCAN : la fierté d’avoir un parcours atypique, d’évoluer en marge, de créer sa propre économie parallèle, sans l’aide de la radio commerciale. »

Paris

En février, Loud a invité ses vieux potes, ainsi que Lost, Imposs, Raccoon, Rymz, Souldia et Ya Cetidon pour donner un spectacle à L’Olympia de Paris. « C’était jovial, full camaraderie. On est tous reconnaissants de Simon [véritable prénom de Loud] », indique Lary. Il a profité de sa présence dans la Ville Lumière pour rencontrer le réputé Benjamin Epps en studio. Productifs, ils ont enregistré trois chansons, dont De quoi tu parles, qui boucle Le cheval blanc de Napoléon. Le rappeur originaire d’Ahuntsic compte bien y retourner.

Les vêtements

Lary Kidd enchaîne les collections de sa marque Officiel depuis huit ans. « Faire des vêtements remonte à aussi loin que le rêve de faire de la musique. Un jour, j’ai reçu un gros chèque et je me suis lancé, se rappelle le directeur artistique. On prépare un pop-up qui va avoir lieu tout le long du Festif. […] Plus j’évolue là-dedans, plus j’aime avoir la mainmise sur la production. Je ne veux pas être le gars qui pointe des sketches. Ma blonde travaille avec moi et on apprend ensemble. »

