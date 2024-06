La SuperFrancoFête de Québec prend encore du coffre : 50 ans après le mythique concert J’ai vu le loup, le renard, le lion, un imposant spectacle gratuit sera présenté le 26 juillet sur les plaines d’Abraham. Robert Charlebois (le « loup »), présent en 1974, sera sur scène, alors que Gilles Vigneault (le « renard ») fera acte de présence sur grand écran lors de cet évènement multigénérationnal auquel participe aussi Hubert Lenoir.

On a rarement vu croissance pareille dans le monde du spectacle québécois : en trois ans seulement, la SuperFrancoFête nouvelle mouture est passée d’un concert extérieur conçu pour la télé à un festival s’étendant du 15 au 31 août qui propose 10 spectacles. Mieux : l’évènement sera précédé le 26 juillet par un évènement à grand déploiement entièrement consacré à la musique d’ici intitulé Plaines de chansons.

Imaginez : Robert Charlebois, Diane Dufresne, Claude Dubois, Paul Piché, Marjo, Pierre Lapointe, Marie-Pierre Arthur, Les Trois Accords, Muzion, Hubert Lenoir, Patrice Michaud, Ariane Roy, Lou-Adriane Cassidy, Thierry Larose, Kanen, Pierre Kwenders, Sarahmée, Beatrice Deer et quelques autres fouleront une scène déployée sur les plaines d’Abraham.

« J’oserais dire que ce sera du jamais vu au niveau de la musique et de la chanson francophone, affirme Sylvain Parent-Bédard, président de Sysmik, la division musicale du nouveau géant de l’humour, Comédie Ha !, qui est derrière ce grand évènement. En plus des nombreux chanteurs et musiciens sur scène, le spectacle comptera aussi des danseurs et des artistes de cirque perchés au milieu de la foule.

Le spectacle du 26 juillet fait écho au spectacle d’ouverture de la SuperFrancoFête de 1974 connu sous le titre J’ai vu le loup, le renard, le lion mettant en vedette Robert Charlebois, Gilles Vigneault et Félix Leclerc. Charlebois, qui aura 80 ans dans une dizaine de jours, sera de retour sur les plaines cinq décennies après ce concert mythique. « Dès le début, on avait en tête de réussir à convaincre Robert de venir sur les plaines pour ce cinquantième-là, confirme le promoteur. On souhaitait aussi avoir une certaine présence de M. Vigneault. »

Gilles Vigneault, aujourd’hui âgé de 95 ans, ne sera pas sur scène à Québec. L’organisation lui a toutefois offert d’être présent à distance. « Il a été touché et honoré, assure Sylvain Parent-Bédard. Il va participer à la fête par l’entremise d’une vidéo tournée spécifiquement pour l’évènement. On en est vraiment très heureux ! »

Miroir d’un Québec multiple

Comme l’ensemble de la SuperFrancoFête, l’objectif derrière le spectacle du 26 juillet est d’inviter les gens à « danser et chanter en français ». L’affiche est un miroir du Québec d’aujourd’hui, c’est-à-dire qu’elle est diversifiée en termes d’origines et de genres musicaux et témoigne d’une sensibilité aux communautés autochtones d’ici. Deux des femmes qui fouleront la scène sont Inuk (Beatrice Deer et Sylvia Cloutier) et une troisième est Innue (Kanen).

« La vision qu’on avait comme organisation était de représenter la musique et la chanson francophone d’aujourd’hui, avec une diversité et pour toutes les générations, tout en soulignant l’histoire depuis 1974 », dit encore le promoteur, qui insiste sur l’envie de faire de ce spectacle une fête populaire. D’où sa gratuité et l’invitation qu’il lance aux gens de venir pique-niquer en famille dès l’ouverture du site.

Hubert Lenoir a été invité à se joindre au spectacle par Alex McMahon, qui en assure la direction musicale. « Il m’a dit qu’il voulait faire une espèce de revue de tout le monde qui était actif et j’ai accepté, parce que je me considère actif sur la scène musicale », dit-il simplement.

Sa connaissance de la SuperFrancoFête se résume principalement à sa renaissance depuis 2022, bien qu’il ait entendu parler des grands rassemblements des années 70 à Montréal et à Québec. Hubert Lenoir estime qu’il y a encore de ce genre d’évènement. La soirée consacrée au rap québécois aux Francos en 2016 reste pour lui un grand moment rassembleur. « Y’en à différentes échelles. Ariane [Roy], Lou [Adrianne Cassidy] et Thierry [Larose] ont fait quelque chose que les gens ont trouvé significatif », souligne-t-il, parlant du concert Le Roy, la Rose et le Lou(p), justement repris samedi au MTelus dans le cadre des Francos.

En plus du concert gratuit du 26 juillet, la SuperFrancoFête présente une série de spectacles payants à l’Agora du Vieux-Port de Québec mettant notamment en vedette Samian (15 août), Roxanne Bruneau (17 août), un coup de chapeau à Starmania (23 août), IAM (30 août) et le Grand concert de la francophonie animé par Véronic DiCaire, Patrick Bruel et Black M (27 août).

