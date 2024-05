L’empreinte de Jean-Pierre Ferland sur la musique québécoise sera célébrée aux Francos. L’artiste fera l’objet d’un spectacle hommage gratuit le 18 juin sur la place des Festivals. Les Trois Accords s’ajoutent aussi à la programmation, trois jours plus tard.

Les Francos ont annoncé mercredi la présentation du concert Les petits rois : grand spectacle hommage à Jean-Pierre Ferland, sous la direction d’Ariane Moffatt. La distribution n’a pas encore été dévoilée, mais on sait déjà qu’il sera diffusé en direct sur le site internet des Francos.

« Les mots et les mélodies de Ferland coulent dans nos veines, nous, ses petites reines et ses petits rois toutes générations confondues, a dit Ariane Moffatt, qui signera la mise en scène et la direction artistique de ce spectacle. Nous le chanterons haut et fort avec les festivaliers et les festivalières des Francos de Montréal pour nous assurer collectivement que sa poésie demeure immortelle. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Ariane Moffatt en 2023

Le site extérieur des Francos, qui devait être fermé le 18 juin, sera ouvert spécialement pour honorer Ferland, a précisé Maurin Auxéméry, directeur de la programmation. « [On] ne pouvait passer à côté de cette célébration », a-t-il précisé.

Le concert hommage Les petits rois, présenté gratuitement sur la place des Festivals, fera l’objet d’au moins une déclinaison radiophonique. Les artistes seront suivis en coulisses durant la création du spectacle et un « docu-concert » sera diffusé le 24 juin, jour où Jean-Pierre Ferland aurait eu 90 ans, sur les ondes d’ICI Musique.

Les Trois Accords attendent vos demandes

L’ajout du concert en hommage à Ferland n’a pas été la seule annonce faite mercredi par les Francos. Le vendredi 21 juin, Les Trois Accords présenteront un concert spécial gratuit intitulé Préférence personnelle qui donnera toute la place aux « préférences personnelles » de ses admirateurs.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Les Trois Accords joueront les demandes spéciales de leurs admirateurs.

« S’il y a une chanson que vous avez toujours rêvé de voir en show et qu’on n’a jamais eu la gentillesse de vous faire, c’est le temps de la demander ! », clame le groupe. Les titres peuvent être soumis sur les pages Facebook ou Instagram des Trois Accords.

La bottine souriante, Alfa Rococo et quelques autres artistes s’ajoutent aussi à la programmation. Les Francos de Montréal se tiennent du 14 au 22 juin.

Consultez le site des Francos de Montréal