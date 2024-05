À la suite des années fastes de Dead Obies et de la sortie de son premier album solo, Joe Rocca a fait une pause. Elle lui a permis de retrouver une paix d’esprit et l’inspiration pour créer Hybride, qui arrive vendredi.

La première chanson du disque, 21 grammes, qui en était aussi le premier extrait, donne le ton : « J’ai pris mes distances / Pris soin de mon 21 grammes ». Ce poids serait celui de l’âme, selon une théorie émise en 1907 par le médecin Duncan MacDougall. Le rappeur explique d’emblée que son absence du paysage musical était pour s’occuper de lui. Le clip a d’ailleurs été tourné dans un endroit apaisant : la terre familiale, en Beauce.

« J’ai pris le temps de step back puis de m’analyser, confie Joe Rocca. Avec Dead Obies, on a eu un succès quand même jeune. J’étais dans une roue où le show était non-stop. C’était fatigant et il y avait beaucoup de distorsions mentales. J’ai fait le ménage et je me suis restructuré. [Faire l’album] a été thérapeutique. »

Extrait de 21 grammes 0:00 0:00 Couper le son

Fier de présenter les différentes facettes de sa personne, Joe Rocca a choisi le titre Hybride. Alors que French Kiss, lancé en 2017, était surtout composé de récits d’un séducteur libertin sur des rythmes trap, cette deuxième œuvre est plus variée dans le propos et les sonorités.

J’avais besoin de développer sur où j’en suis dans ma vie afin d’en faire quelque chose de personnel. J’ai décidé de me dévoiler un peu plus que je l’avais fait auparavant. Joe Rocca

Les morceaux introspectifs, tels 21 grammes, Éveillé (avec KNLO), 4 vérités (avec Rau_Ze), Qui d’autre et 4AM, révèlent à différents degrés les nuances de l’homme et de l’artiste sur une variété de tempos.

Ceux-ci sont l’œuvre de Worry, Félix Petit et Jean-Michel Frédéric (JMF), qui ont composé ensemble la presque totalité de l’album. Les atmosphères qu’ils ont créées sont pour la plupart empreintes de funk – surtout Focus, qui compte sur la contribution de Dr. Mad –, mais certains font plus dans le R&B sensuel, comme Sex Appeal, Amours et contradictions (avec Malia Laura) et Blues de jeans.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

En dépit des changements d’ambiance, Hybride fait preuve d’une belle cohésion. « C’est dans le propos que ça prend son sens. […] Je me considère comme quelqu’un de polyvalent dans le rap. J’avais envie d’exploiter des genres différents, de montrer la complexité d’une personne à travers un album, que je peux être tout seul à me poser des questions existentielles ou être celui qui fait le party et qui fait danser le monde. »

C’est comme une courbe sinusoïdale de plaisir. Il y a des up et des down aussi. Joe Rocca

Que ce soit par ses thèmes ou par ses rythmes, Joe Rocca cherche à « aider les gens à traverser l’épreuve de la vie ». « J’ai toujours aimé la musique qui fait du bien. Je vieillis, alors je pense de plus en plus aux jeunes qui m’écoutent, à comment je peux comme avoir un impact sur la culture d’ici. »

« Jamais mort »

Told Ya, la dernière piste, réserve une surprise : une réunion de Dead Obies. Ogee Rodman, Greg Beaudin et 20some ont accepté l’invitation de Joe Rocca, faisant taire les rumeurs selon lesquelles le groupe s’était séparé pour de bon.

Extrait de Told Ya (avec Dead Obies) 0:00 0:00 Couper le son

« C’est jamais mort, assure Joe avec un sourire de satisfaction. J’avais le goût qu’on se prouve à nous-mêmes qu’on était encore capables de le faire. Ce sont mes vieux chums qui sont devenus mes frères à travers cette aventure-là. Il y a aussi une saine compétition qui fait qu’on se pousse à se dépasser. J’avais envie de revivre ça et d’ouvrir une petite fenêtre. »

VNCE, chef d’orchestre de Dead Obies, n’a pas contribué de beats à l’album, mais « ç’a failli se passer ». « Ça se pourrait bientôt, mais je peux pas… », se coupe lui-même le rappeur.

En attendant, il présentera Hybride au public à différentes occasions dans les prochains mois. Entre autres, au Festival d’été de Québec, le 11 juillet. « Je vais être avec Dr. Mad et Jean-Michel aux keys. L’ambiance va être celle d’un trio live avec de petites surprises », promet Joe Rocca.

En spectacle au FestiVoix de Trois-Rivières, le 29 juin ; à La Noce à Chicoutimi, le 6 juillet ; au Festival d’été de Québec, le 11 juillet ; au Festival Homerun à Granby, le 14 septembre ; et au Zaricot à Saint-Hyacinthe, le 23 novembre.

Consultez le site de Joe Rocca