(Saint-Lazare) Il faudra arriver tôt devant la scène Bell vendredi lors du spectacle d’ouverture des Francos, car le Québec Redneck Bluegrass Project débarque à Montréal après avoir fait salle comble dans ses trois spectacles de rodage de sa tournée Boom Bar Panthère, le week-end dernier. Le grand retour sur scène de QRBP se déroulait vendredi Chez Maurice, à Saint-Lazare, et on vous confirme que « le party a pogné sur un méchant temps » !

Le Québec Redneck Bluegrass Project est l’un des groupes québécois les plus populaires bien qu’il soit inconnu d’une majorité de la population. Une réalité qui découle de choix réfléchis du groupe, farouchement indépendant depuis ses débuts, mais aussi d’une suite de concours de circonstances qui a contribué à son succès, tout en créant une certaine méfiance chez ceux qui ignorent tout du parcours unique de ce groupe saguenéen made in China.

Dans la foule joyeuse qui attend l’arrivée de JP « Le Pad » Tremblay et de ses collègues Nicolas Laflamme, Madeleine Bouchard et François Gaudreau, plusieurs ignorent que le groupe s’est formé en Chine en 2007 et que son nom est inspiré d’une farce liée à la réputation festive de ce groupe de jeunes iconoclastes québécois installés à Kunming. « Ça m’a accroché parce que j’aime bien les ski-doos, avoue d’emblée un fervent du groupe, Patrick De Bellefeuille. J’ai connu un gars qui m’a fait écouter la chanson Pantera Arctic Cat Triple 800 ; j’ai fait écouter ça à mes chums et puis une toune en a amené une autre. C’est de la bonne musique, ça bouge, on aime ça. »

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Devant une scénographie confectionnée maison, les musiciens saguenay-jeannois se lancent pour une soirée bien chargée !

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Une foule compacte et gonflée à bloc était prête à retrouver les membres de QRBP lors du passage de La Presse à Saint-Lazare.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Le groupe donnait, vendredi soir dernier, le premier de ses trois spectacles de rodage avant de se produire aux Francos, ce vendredi.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE On retrouve JP « Le Pad » Tremblay avec sa guitare et sa voix dans le groupe Québec Redneck Bluegrass Project.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Madeleine Bouchard, violoniste du groupe

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE Nicolas Laflamme, joueur de mandoline – et de guitare 1 /6











« Pour comprendre ce qu’il chante, il faut que tu sois initié à ça. Nous autres, on est des gars de ça, on a des trois-roues, on capote là-dessus ! Les dernières images dans mon téléphone, c’est mon Big Red ! », enchaîne le solide gaillard de Beauharnois en nous montrant son nouvel achat.

Bien des paroles de Jean-Philippe Tremblay font en effet référence aux moteurs, aux soirées bien arrosées et aux partys de chasse et pêche, avec un joual coloré qui peut paraître obscur pour certains, mais jouissif pour ceux qui s’y reconnaissent.

« Ce côté rural, c’est la poésie du Pad, nous explique le mandoliniste Nic “Capitaine Cool” Laflamme, joint au téléphone quelques jours après le spectacle de Saint-Lazare. J’ai d’ailleurs rencontré au fil des années plusieurs gens qui m’ont dit que la beauté du texte, la façon dont il le livre, fait vivre une époque parfois révolue. Il fait vivre un vocabulaire qui a tendance à s’essouffler avec les années. J’ai même rencontré des profs de littérature de cégep et d’université qui m’ont dit qu’ils étudiaient les textes de JP ! »

Au-delà du groupe qui aime les moteurs

Parler des enjeux d’une « laye » de 15 pouces dans la neige folle pourrait paraître futile pour celui ou celle qui n’a jamais « ridé » dans une « trail » régionale, mais il faut faire l’effort d’aller au-delà du premier coup d’œil pour découvrir ce qui se cache derrière l’image du groupe.

« Les paroles, quand tu les écoutes, oui, ça peut être comique, mais ça a un sens », affirme Guylaine Beaudette, de Saint-Rosaire, qui est arrivée avec sa bande d’amis formée justement en se côtoyant régulièrement dans les spectacles de QRBP. « Le Pad, c’est quelqu’un de très instruit, très cultivé, mais qui passe son message dans un langage coloré et souvent grivois », enchaîne-t-elle.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE De gauche à droite : Yannick Lemieux, Pierrick Denoncourt, André Martin, Guylaine Beaudette et Martin Gagné se sont retrouvés pour le premier concert de l’été du groupe.

À ceux qui disent qu’ils n’aiment pas ce type de langage, eh ben moi, je dis que c’est des hypocrites ; si tu vis au Québec, ce n’est pas vrai que tu n’as jamais entendu parler de cette façon-là ! Guylaine Beaudette

Le groupe a par ailleurs déjà songé un bref instant à changer de nom, histoire de se défaire de l’étiquette de redneck qui n’a rien à voir avec eux. Mais on a décidé de continuer de surfer sur la boutade, préférant écrire le contraire dans plusieurs de leurs textes – il y a même une annexe dans leur dernier livre-album J’ai bu, qui met définitivement les pendules à l’heure. « Un ami musicien avec qui j’ai collaboré m’a avoué avoir eu de la misère à aller à la rencontre de QRBP à cause du nom, nous confie Nicolas Laflamme. Mais il m’a dit que lorsqu’il avait bien écouté les paroles, il s’était bien aperçu que ce n’était pas redneck dans le sens premier du terme. À l’inverse, il y a plein de monde à qui ça parle vraiment, qui est vraiment fier de ça. Pour certains, ça crée un lien de compatibilité avec nous, sans pour autant dire que les gens qui nous suivent sont des rednecks racistes. »

Il n’y a effectivement aucun sentiment sectaire qui émane de cette foule joyeuse et accueillante. En fait, tout le monde était content de parler au journaliste pour qui c’était le premier spectacle à vie du Québec Redneck Bluegrass Project.

PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE L’ambiance était à la fête, vendredi dernier, Chez Maurice.

Nicolas Laflamme n’hésite pas à parler ainsi de la famille QRBP ; en référence à cette foule fidèle qui suit le groupe dans les nombreux festivals qui l’amènent dans toutes les régions de la province chaque été, mais aussi à l’entourage du quatuor, qui s’occupe de la technique ou du matériel de promotion – le groupe fait affaire directement avec les créateurs de ses superbes t-shirts, affiches, mais aussi des éléments de décor que l’on trouve sur la scène pour sa nouvelle tournée.

L’énergie du public

Un bar, une sirène d’alerte, des boîtes lumineuses et un trépied surmonté d’un gyrophare accompagnent dorénavant la motoneige Pantera Triple 800 qui trône toujours en lieu et place de la batterie que le groupe n’a jamais eue. « On parle d’une scénographie confectionnée maison, dans le garage chez Le Pad, mais on a travaillé avec des gens que l’on ne connaissait pas du tout, nous apprend Nic Laflamme en rigolant. Ils nous ont été recommandés par des amis communs, ils m’ont écrit par Facebook pour me dire qu’ils étaient revenus au Saguenay–Lac-Saint-Jean il y a un an, après avoir passé 25 ans à Montréal, en partie à cause de notre chanson Me d’mandait ma blonde, qui parle justement de revenir en région, de revenir d’où l’on vient. »

Sur scène, le groupe se retrouve donc à l’occasion autour de ce bar pour trinquer à la santé du public, qui lui transmet une énergie contagieuse. « On est toujours aussi fous, autant libres dans notre art, et quand on est sur une scène, il n’y a plus rien qui existe », insiste le musicien aussi titulaire d’une maîtrise en relations internationales.

« Cela dit, nos réalités ont changé naturellement, les sujets des chansons ont aussi évolué avec nous. C’est donc normal d’aborder des sujets différents et si cela permet de parler à plus de monde encore, c’est super. Je veux dire, chaque show, on a de nouvelles personnes qui viennent me dire qu’elles viennent juste de nous découvrir. »

Parions qu’il y aura des milliers de nouveaux convertis sur la place des Festivals vendredi, dans le centre-ville de Montréal.

Québec Redneck Bluegrass Project assure la soirée d’ouverture des Francos, sur la scène Bell, le vendredi 14 juin à 21 h.

