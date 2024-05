Celle qui rocke sans fléchir depuis le tournant des années 80, Marjo, a reçu le prix Artisan de la fête nationale, remis par le Mouvement national des Québécoises et Québécois. La distinction lui a été remise jeudi après un hommage auquel ont notamment contribué France Castel et Breen LeBœuf.

« De tous les artistes québécois, c’est moi la plus fière ! », a lancé la rockeuse, visiblement emballée par l’honneur qui lui était fait. Elle a pris la peine de dire à France Castel que sa version de sa chanson Ailleurs était la meilleure qu’elle a jamais entendue et a taquiné son vieil ami Breen LeBœuf, qui a un peu improvisé en reprenant S’il fallait qu’un jour.

Le prix Artisan de la fête nationale est remis chaque année à un artiste dont le rayonnement et la contribution furent exceptionnels. Comme Marjo, qui fait carrière depuis 50 ans et qui a su galvaniser les foules dès qu’elle s’est jointe à Corbeau, à la fin des années 1970. C’est toutefois avec sa carrière solo, dont le succès fut phénoménal du milieu des années 1980 jusque dans la décennie suivante, qu’elle a donné la mesure de l’artiste qu’elle était comme autrice.

Marjo n’a pas chanté jeudi, mais elle sera sur scène lors de la fête nationale. Les programmations des spectacles majeurs n’ont pas encore été dévoilées, mais on se doute qu’elle sera sur scène soit à Québec, le 23 juin, soit à Montréal, le 24. Elle a d’ailleurs convié tous les Québécois à célébrer. « Invitez ceux qui ne la connaissent pas », a-t-elle ajouté, parlant de cette célébration de la société québécoise.

Benoît McGinnis

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le porte-parole de la fête nationale 2024, Benoît McGinnis

En plus du prix à Marjo, c’était l’occasion de dévoiler le nom du porte-parole de la fête nationale 2024 : le comédien Benoît McGinnis. Celui-ci a dit qu’il allait réaliser un rêve en foulant la scène des plaines d’Abraham le 23 juin et qu’il était fier de voir « des gens différents se réunir et vivre la fête nationale à leur façon », fier de voir son Québec « être toujours là, debout, se développer et grandir, en français ».

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a quant à lui annoncé son intention de faire de la fête nationale un évènement de plus grande envergure d’ici 2026. « Je pense qu’il est temps qu’on fasse de la place à qui nous sommes, sans complexes », a-t-il dit, avant d’assurer qu’il serait « toujours un allié de la fête nationale ».

Quelques-uns des artistes qui participeront aux festivités de la fête nationale les 23 et 24 juin étaient également présents, dont Marie-Élaine Thibert, Suzie Villeneuve, ainsi que des membres des groupes Zébulon et Noir Silence. Il a aussi été annoncé jeudi que Zachary Richard, Ariane Moffatt, Galaxie, Laurence Jalbert, Marie-Pierre Arthur, Safia Nolin, Fanny Bloom, Kanen et quelques autres seront du spectacle présenté au Centre nature de Laval le 23 juin.