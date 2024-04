PHOTO JUTHARAT PINYODOONYACHET, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Après 10 semaines d’absence, les chansons de Taylor Swift sont de nouveau disponibles sur la plate-forme chinoise TikTok, qui demeure néanmoins en rupture avec Universal Music Group.

Jeudi matin, les utilisateurs de TikTok pouvaient à nouveau incorporer à leurs vidéos des chansons de Taylor Swift, dont You Belong With Me, Cruel Summer, Style et Me !.

TikTok et Universal Music Group (UMG) n’ont pas renouvelé d’entente depuis l’expiration d’un accord de licence, le 31 janvier. L’échec des négociations a mené en février au retrait de la bibliothèque de TikTok de tous les titres enregistrés sous licence UMG. Le répertoire – immense – comprend entre autres les chansons de Taylor Swift, The Weeknd, The Beatles, Kendrick Lamar, U2 et Bob Dylan.

Pourquoi les chansons de Taylor Swift sont-elles de retour ? On l’ignore pour le moment, mais cette volte-face survient à huit jours de la sortie de son prochain album, The Tortured Poets Department. Selon le magazine Variety, il est probable que la chanteuse, qui possède les droits sur ses enregistrements, ait conclu son propre arrangement avec le groupe chinois ByteDance, propriétaire de la populaire plate-forme.

Selon Universal, les négociations avec TikTok achoppent sur plusieurs points : la rémunération des artistes, la sécurité en ligne pour les utilisateurs et la protection contre les dangers liés à l’intelligence artificielle.