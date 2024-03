Un deuxième album doux comme la brise d’été pour la Gaspésienne d’origine Shaina Hayes.

Originaire de Shigawake, petit village de fermiers et de pêcheurs situé sur la côte gaspésienne, Shaina Hayes est aussi agricultrice. On retrouve justement quelque chose du rythme immuable des saisons dans Kindergarten Heart, deuxième album de l’autrice-compositrice-interprète dont le folk dépouillé dégage un calme beaucoup plus champêtre qu’urbain.

On dit dépouillé, mais ce n’est pas parce qu’il n’y a pas d’enrobage – parlons plutôt ici de délicatesse et de sobriété, d’une œuvre aérée qui respire et donne beaucoup de place à la voix claire de la chanteuse.

À la réalisation, Shaina Hayes a travaillé avec David Marchand (guitariste et maître de la guitare pedalsteel) et Francis Ledoux (batterie, percussion) du groupe zouz – des collaborateurs de Klô Pelgag et Mon Doux Saigneur, entre autres. Elle forme avec les deux musiciens le trio de base de l’album, auquel se greffent d’autres instruments selon les besoins, essentiellement du piano (Jérôme Beaulieu) ou des claviers (Étienne Dupré, troisième membre de zouz).

L’ensemble donne ainsi une agréable impression de légèreté : le titre n’est d’ailleurs pas Kindergarten Heart pour rien. Tout l’album est un appel à retrouver son cœur et sa joie d’enfant, à s’émerveiller devant les beautés de la nature, à se rapprocher de soi et des autres, à profiter du doux de la vie. Les textes oscillent entre l’insouciance (Fun) et la mélancolie (Sun and Time), dans une ambiance douce et apaisante, qu’on soit du côté du country pur (Sidewalk) ou d’une pop indie plus évanescente (Heat Wave).

On écoute Shaina Hayes comme on se prélasse au pied d’un arbre un jour de juillet, quand un vent doux fait bruisser les feuilles. Tiens, tiens, tout à coup, on a hâte à l’été.

